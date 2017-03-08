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Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Болельщики "Зенита" подарили Александру Кокорину копию автомата Калашникова
Сегодня перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Арсеналом" двое болельщиков "Зенита" подарили нападающему Александру Кокорину копию автомата Калашникова, сообщает "Спорт-Экспресс". Впрочем, выглядела она довольно точно.
Поводом для такого подарка стал день рождения Александра Кокорина, которому сегодня исполнилось 26 лет. Выбор подарка объясняется тем, что первые буквы имени и фамилии форварда, а также сокращенное название автомата Калашникова совпадают и представляют собой аббревиатуру АК.
Поводом для такого подарка стал день рождения Александра Кокорина, которому сегодня исполнилось 26 лет. Выбор подарка объясняется тем, что первые буквы имени и фамилии форварда, а также сокращенное название автомата Калашникова совпадают и представляют собой аббревиатуру АК.
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