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Болельщики "Зенита" подарили Александру Кокорину копию автомата Калашникова

Сегодня перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Арсеналом" двое болельщиков "Зенита" подарили нападающему Александру Кокорину копию автомата Калашникова, сообщает "Спорт-Экспресс". Впрочем, выглядела она довольно точно.

Поводом для такого подарка стал день рождения Александра Кокорина, которому сегодня исполнилось 26 лет. Выбор подарка объясняется тем, что первые буквы имени и фамилии форварда, а также сокращенное название автомата Калашникова совпадают и представляют собой аббревиатуру АК.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 18:17
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7
(3)
№7 Написал: pasha Киров (Сегодня, 19:05) #
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online

Цитата: Nik1975
А почему вы все время свои комплексы на других перекидываете?

То есть по твоему это нормальный комментарий???
Цитата: Сосиска
Лучше бы стрихнина подарили - и вместе и угостились, говномесы

Ну тогда и к тебе вопросов особо-то нет,учитывая
Цитата: Сосиска
Регистрация: 19.03.2017

Цитата: Nik1975
Регистрация: 8.03.2017


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№6 Написал: Nik1975 (Сегодня, 18:34) #
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  •  (4)

Цитата: Сосиска
Цитата: Nik1975
А почему вы все время свои комплексы на других перекидываете?

Чуют собственную неполноценность

Ну и я об этом,холопье сранное быдло чухонское
Регистрация: 8.03.2017
№5 Написал: Сосиска (Сегодня, 18:33) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nik1975
А почему вы все время свои комплексы на других перекидываете?

Чуют собственную неполноценность
Регистрация: 19.03.2017
№4 Написал: Nik1975 (Сегодня, 18:29) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Blessing
Цитата: Сосиска
Лучше бы стрихнина подарили - и вместе и угостились, говномесы

Тебе чего тут надо, пень, здесь черни не место.

А почему вы все время свои комплексы на других перекидываете? Чернь,холопы,неполноценные,не
достолица обоссаная,бандеровцы это помоему вы,не так? Сосите йух всем пидером своим
Регистрация: 8.03.2017
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:25) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сосиска
Лучше бы стрихнина подарили - и вместе и угостились, говномесы

Тебе чего тут надо, пень, здесь черни не место.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кокорину нужно подарить маску с шипами из Пилы и на него навесить перед матчем.Не забил-башку оторвало..Может тогда мотивация появиться.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Сосиска (Сегодня, 18:19) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы стрихнина подарили - и вместе и угостились, говномесы
Регистрация: 19.03.2017
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