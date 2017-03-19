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У тренера вратарей "Уфы" на три минуты остановилось сердце
Во время полёта команды "Уфы" на игру 20 тура против "Краснодара" у тренера вратарей Юрия Перескокова случился сердечный приступ.
К трапу самолёта была срочно подана машина скорой помощи. У Перескокова остановилось сердце на три минуты. Старанием врачей тренера удалось реанимировать. Сейчас состояние Юрия Перескокова остаётся тяжёлым, он находится под наблюдением врачей в Краснодаре, сообщает "Чемпионат.сом".
В "Уфе" решили не сообщать об этом событие, так как оно произошло незадолго до матча с "Краснодаром". Футболисты и тренерский штаб команды приняли решение играть ради Юрия Перескокова. Матч закончился со счётом 0:0, "Уфа" снова не проиграла.
К трапу самолёта была срочно подана машина скорой помощи. У Перескокова остановилось сердце на три минуты. Старанием врачей тренера удалось реанимировать. Сейчас состояние Юрия Перескокова остаётся тяжёлым, он находится под наблюдением врачей в Краснодаре, сообщает "Чемпионат.сом".
В "Уфе" решили не сообщать об этом событие, так как оно произошло незадолго до матча с "Краснодаром". Футболисты и тренерский штаб команды приняли решение играть ради Юрия Перескокова. Матч закончился со счётом 0:0, "Уфа" снова не проиграла.
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