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Сергей Кирьяков: мы разочарованы работой судейской бригады
Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал поражение своей команды в матче против "Зенита" (0:2) в двадцатом туре РФПЛ.
"Мы разочарованы работой судейской бригады. Два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба в штрафной провоцирует. Увы, судейские решения, как и во втором мяче... Явно было вне игры! Получили два мяча в свои ворота. Мы страдаем от судейских ошибок, решений. Истерика, которую поднял "Зенит" после матча в Перми сыграла свою роль. Они добились того, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы, сейчас - рука Питера. Такой клуб не нуждается в помощи арбитров", - цитирует Кирьякова "Р-Спорт".
"Мы разочарованы работой судейской бригады. Два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба в штрафной провоцирует. Увы, судейские решения, как и во втором мяче... Явно было вне игры! Получили два мяча в свои ворота. Мы страдаем от судейских ошибок, решений. Истерика, которую поднял "Зенит" после матча в Перми сыграла свою роль. Они добились того, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы, сейчас - рука Питера. Такой клуб не нуждается в помощи арбитров", - цитирует Кирьякова "Р-Спорт".
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