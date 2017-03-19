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Сергей Кирьяков: мы разочарованы работой судейской бригады

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал поражение своей команды в матче против "Зенита" (0:2) в двадцатом туре РФПЛ.

"Мы разочарованы работой судейской бригады. Два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба в штрафной провоцирует. Увы, судейские решения, как и во втором мяче... Явно было вне игры! Получили два мяча в свои ворота. Мы страдаем от судейских ошибок, решений. Истерика, которую поднял "Зенит" после матча в Перми сыграла свою роль. Они добились того, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы, сейчас - рука Питера. Такой клуб не нуждается в помощи арбитров", - цитирует Кирьякова "Р-Спорт".
Теги: Кирьяков Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 22:20
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№9 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 22:28) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Да нормально судья отсудил,че придираться то? У "Арсенала" за весь матч пол момента было.
Регистрация: 20.02.2013
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Даешь очередную серию про продажных судеек! Ни тура без срача!

Смотри..

Зенит- Спартак. Скандал.
Зенит- Амкар. Скандал.
Зенит- Арсенал. Скандал.

Одна команда - и три скандала.
Может, нам стОит избавиться от причины скандалов?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это было понятно еще до матча. но вы можете ныть только про гол Данни ибо там вне игры скорее всего было. а вот пендаль наичистейший.
а тула гновно


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: СПАРТАК НАВСЕГДА (Сегодня, 22:27) #
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online

Вот так себя ощущает новое поколение российских тренеров, оказавщихся в дерьме голубого пула...Не унывай Серега.......Мы их на Открытии вынесем
Регистрация: 31.03.2008
№5 Написал: rusll (Сегодня, 22:26) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Борис Борисович
Ожидаемо...

а что еще, он мог сказать после такого , но самое печальное в этом , что рисунка игры и компактности в действиях Арсенала нет, да и после подобных игр , будет тяжело настроить футболистов на игру.
Регистрация: 2.03.2017
№4 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:23) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Забей Серега,питерским не привыкать к победам со вкусом говна,у меня только 1 вопрос,будет ли на сраном матч тв такой же разбор моментов который длился 3 дня после игры бедного зенита и великого Амкара
Регистрация: 15.03.2017
№3 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мы страдаем от судейских ошибок, решений.

и поэтому наше место возле параши зоны вылета


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№2 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 22:22) #
  • +2
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online

Ожидаемо...
Регистрация: 11.08.2008
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Даешь очередную серию про продажных судеек! Ни тура без срача!
Регистрация: 23.08.2016
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