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Мирча Луческу: если б мы забили 6-7 голов, вопрос про судейство бы не стоял

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказался после игры с "Арсеналом" (2:0) в 20-м туре чемпионата России.

- Ваш оппонент раскритиковал судейство. У "Арсенала" претензии по обеим голам.

– Я бы лучше комментировал игру, а не судейство сегодня. Это мне сложно комментировать. Икрок потерял позицию, обхватил Артема, завалил его на траву. Если б мы забили 6-7 голов, вопрос про судейство бы не стоял.

Была очень хорошая игра с обеих сторон. Очень много моментов голевых, больше, чем во всем туре. Доволен игроками, которые редко играют, но сегодня вышли в составе. Хочу отметить Данни, но он еще не тот Данни, которого все знают. Могу отметить Цаллагова, хороший второй тайм. Эрнани достаточно убедительно выглядел в роли опорного хава.

Sports.ru
Теги: Луческу Зенит Арсенал Тула
Вчера, 22:44
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32
(5)
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№32 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 00:05) #
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online

Пенальти был, второй гол -офсайд на повторах виден, но не метровый, на тоненького, в динамике. Надо было бы еще конечно положить, но Габулов прекрасно отыграл.
Арсенал Кирькова -вообще мертвый, Лунева не смогли толком протестировать.
Регистрация: 19.03.2017
№31 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 23:27) #
  • 0
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Цитата: 22911
Цитата: olegan
Цитата: 22911
Клиника это свинарник орущий на каждом углу о чемпионстве!

Клиника,это плакаться после каждого матча,дешевки!.....

Вы плачете и ноете всегда и везде!Вы просто недоумки а не болелы!Вам и футбол не особо нужен,главное полить дерьмом всех.....

Цитата: ВИКНИКСОР
Все что вы втащили,а не забили это левый пеналь и офсайд с нарушением фейр плей.

Ты в школу ходишь или в садик?

КОГДА Я НА СТРОПАХ ВИС ТЫ В ДЫРЕ КИС.
Регистрация: 26.08.2010
№30 Написал: spartach10 Россия (Вчера, 23:26) #
  • +1
  •  (5)

Хэштеги: миллер, гена, газпром, луческу, дюбина, орзул, риксен, малофеев, радимов, буланова, шавка, гарик, газовая труба, молло, сбвираж, хаген, голубые суперХерои, львы, знаметитый петербуржский дух...
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еськов добавился)


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007
№29 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:24) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы лучше комментировал игру, а не судейство сегодня.

красавчик, блеа))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№28 Написал: Прастой как (Вчера, 23:10) #
  • +2
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online

У циганке спрашивают , много людей на празднике было.Ой много много, и люди были и цыгане
Регистрация: 6.03.2017
№27 Написал: Prokurator Столица империи (Вчера, 23:07) #
  • -1
  •  (7)

Достал нахваливать Эрнани.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№26 Написал: сектант Смоленск (Вчера, 23:07) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
какой мерзкий тренер этот луческа...было уважение к адвокату к спалетти...игра была.а этот хер поймешь,выиграли у 15 команды лиги со спорными решениями а понтов выше крыши)))и сильнее всех они и матч с самым большим количеством моментов,а уж о том что арсенал хорошо играл ваще бред.
Регистрация: 3.11.2016
№25 Написал: vlees^^ (Вчера, 23:04) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
22911,
А что я должен отвечать тебе,с дебилам разговор короткий
Регистрация: 15.03.2017
№24 Написал: 22911 СПБ (Вчера, 23:03) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Цитата: 22911
Клиника это свинарник орущий на каждом углу о чемпионстве!

Клиника,это плакаться после каждого матча,дешевки!.....

Вы плачете и ноете всегда и везде!Вы просто недоумки а не болелы!Вам и футбол не особо нужен,главное полить дерьмом всех.....

Цитата: ВИКНИКСОР
Все что вы втащили,а не забили это левый пеналь и офсайд с нарушением фейр плей.

Ты в школу ходишь или в садик?
Регистрация: 16.11.2014
№23 Написал: RenarTickle Москва (Вчера, 22:59) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Как выиграл - так сразу судейство не обсуждает! Одно слово: ЛИЦЕМЕР. rage
Регистрация: 2.08.2013
№22 Написал: 22911 СПБ (Вчера, 22:58) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees^^
Цитата: 22911
Цитата: vlees^^
Срочно дайте новость где он говорит что зенит всех сильней,это блятьььь клиниика laughing

Клиника это свинарник орущий на каждом углу о чемпионстве!

Зачем ты мне пишешь недоразвитый,закройся

И это всё что ты можешь ответить навозная тварь?
Регистрация: 16.11.2014
№21 Написал: olegan кениг (Вчера, 22:58) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Ты это, пресс-службу свинячью не обижай

Ты что за локомотив болеешь,раз так стрелки переводишь?
Регистрация: 19.03.2011
№20 Написал: MAXim22 Калининград (Вчера, 22:56) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня судили так как можно судить,особенно такую команду как зенит. Если бы забили 6-7.....вы забили 2 и оба левых.
Регистрация: 30.07.2014
№19 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 22:56) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Клиника,это плакаться после каждого матча,дешевки!.....

Ты это, пресс-службу свинячью не обижай


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№18 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 22:55) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Цитата: vermis_64
Смотри ка, как свинота к Луческу неровно дышит. Кайф!


Смрадный , немытый , ты на Луческу дышишь , или он на тебя ? Кайфуешь ? Терпилы....


Давай, побрызгай ещё. А то воздух испортишь.
Регистрация: 23.08.2016
№17 Написал: vlees^^ (Вчера, 22:55) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Цитата: vlees^^
Срочно дайте новость где он говорит что зенит всех сильней,это блятьььь клиниика laughing

Клиника это свинарник орущий на каждом углу о чемпионстве!

Зачем ты мне пишешь недоразвитый,закройся
Регистрация: 15.03.2017
№16 Написал: 22911 СПБ (Вчера, 22:55) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Дайте пожалуйста свиноферме чемпионство!!!!!Может заткнут свои навозные пасти!На всех ветках навозные не дают дышать,ноют ,плачут визжат,ищут заговоры и интриги....Дайте им медали!
Регистрация: 16.11.2014
№15 Написал: olegan кениг (Вчера, 22:54) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Клиника это свинарник орущий на каждом углу о чемпионстве!

Клиника,это плакаться после каждого матча,дешевки!.....
Регистрация: 19.03.2011
№14 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 22:54) #
  • -10
  •  (12)

Цитата: Сибирячок
Но вы их не забили. Забили 2 мёртвому Арсу и оба с помощью судеек. Не стыдно вякать?

Во. Заднепериводные подтянулись.
Регистрация: 12.11.2007
№13 Написал: oksva Спб (Вчера, 22:53) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Смотри ка, как свинота к Луческу неровно дышит. Кайф!


Смрадный , немытый , ты на Луческу дышишь , или он на тебя ? Кайфуешь ? Терпилы....


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№12 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 22:53) #
  • +4
  •  (10)

Все что вы втащили,а не забили это левый пеналь и офсайд с нарушением фейр плей.
Регистрация: 26.08.2010
№11 Написал: 22911 СПБ (Вчера, 22:52) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees^^
Срочно дайте новость где он говорит что зенит всех сильней,это блятьььь клиниика laughing

Клиника это свинарник орущий на каждом углу о чемпионстве!
Регистрация: 16.11.2014
№10 Написал: venyalyaynen (Вчера, 22:51) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Мирча Луческу: если б мы забили 6-7 голов, вопрос про судейство бы не стоял

Если бы судьи в каждом туре так судили, вопрос про чемпионство бы не стоял.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№9 Написал: vlees^^ (Вчера, 22:49) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Срочно дайте новость где он говорит что зенит всех сильней,это блятьььь клиниика laughing
Регистрация: 15.03.2017
№8 Написал: lisenok Иваново (Вчера, 22:49) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
– Я бы лучше комментировал игру, а не судейство сегодня.

Правильно Плаческу: сегодня судейство комментировать не надо!
Регистрация: 21.08.2012
№7 Написал: rusll (Вчера, 22:49) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ювентус»
цыганская логика!
Регистрация: 2.03.2017
№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 22:48) #
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Смотри ка, как свинота к Луческу неровно дышит. Кайф!
Регистрация: 23.08.2016
№5 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 22:47) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
После Амкара ты чудак не хотел игру комментировать
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:46) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Сибирь»
Но вы их не забили. Забили 2 мёртвому Арсу и оба с помощью судеек. Не стыдно вякать?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Лезгиныч (Вчера, 22:46) #
  • +3
  •  (15)

слизь парашная
Регистрация: 19.03.2017
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