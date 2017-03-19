Мирча Луческу: если б мы забили 6-7 голов, вопрос про судейство бы не стоял

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказался после игры с "Арсеналом" (2:0) в 20-м туре чемпионата России.– Я бы лучше комментировал игру, а не судейство сегодня. Это мне сложно комментировать. Икрок потерял позицию, обхватил Артема, завалил его на траву. Если б мы забили 6-7 голов, вопрос про судейство бы не стоял.Была очень хорошая игра с обеих сторон. Очень много моментов голевых, больше, чем во всем туре. Доволен игроками, которые редко играют, но сегодня вышли в составе. Хочу отметить Данни, но он еще не тот Данни, которого все знают. Могу отметить Цаллагова, хороший второй тайм. Эрнани достаточно убедительно выглядел в роли опорного хава.