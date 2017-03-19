Мирча Луческу: даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд

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Рашид Рахимов: класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас (1)
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Сергей Кирьяков: мы разочарованы работой судейской бригады (48)
Вчера 22:19
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Гилерме: вызова в сборную всегда жду
Вчера 21:45
Дмитрий Хомуха: ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком" (1)
Дмитрий Хомуха: ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком" (1)
Вчера 21:32
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"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью (1)
Вчера 21:24
"Зенит" уверенно переиграл тульский "Арсенал" (160)
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Вчера 20:34
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Вчера 20:16
"Атлетико" на своем поле выиграл у "Севильи"
"Атлетико" на своем поле выиграл у "Севильи"
Вчера 20:10
Валерий Масалитин: настораживает, что ЦСКА регулярно выдает хороший первый тайм, но потом проваливает второй (4)
Валерий Масалитин: настораживает, что ЦСКА регулярно выдает хороший первый тайм, но потом проваливает второй (4)
Вчера 20:00
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Вчера 19:37
Владимир Пономарёв: ЦСКА продолжает чемпионскую гонку, а "Спартак" ещё будет терять очки (6)
Владимир Пономарёв: ЦСКА продолжает чемпионскую гонку, а "Спартак" ещё будет терять очки (6)
Вчера 19:20
"Монако" разгромил "Кан", Мбаппе сделал дубль
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Юрий Газинский: у "Краснодара" остался один турнир. Может, это пойдет нам на пользу (видео)
Юрий Газинский: у "Краснодара" остался один турнир. Может, это пойдет нам на пользу (видео)
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Вчера 18:18
Гиорги Лория: я взял два выхода 1 на 1? Не стал бы себя выделять, мы все сумели не проиграть
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Неймар и Рафинья могут сыграть против "Валенсии"
Неймар и Рафинья могут сыграть против "Валенсии"
Мирча Луческу: даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу выразил мнение, что питерцы являются самой сильной командой чемпионата России.
"Могу сказать, что даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд — и "Спартака", и ЦСКА, и "Ростова", и "Краснодара", и всех остальных. Если взять игры, которые мы провели с этими командами, то мы играли намного лучше. В какой-то мере нам чего-то не хватило. И вы знаете, чего нам не хватило. У нас могло быть на семь-восемь очков больше", - цитирует Луческу "Чемпионат".
"Могу сказать, что даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд — и "Спартака", и ЦСКА, и "Ростова", и "Краснодара", и всех остальных. Если взять игры, которые мы провели с этими командами, то мы играли намного лучше. В какой-то мере нам чего-то не хватило. И вы знаете, чего нам не хватило. У нас могло быть на семь-восемь очков больше", - цитирует Луческу "Чемпионат".
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