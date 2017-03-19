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Мирча Луческу: даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу выразил мнение, что питерцы являются самой сильной командой чемпионата России.

"Могу сказать, что даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд — и "Спартака", и ЦСКА, и "Ростова", и "Краснодара", и всех остальных. Если взять игры, которые мы провели с этими командами, то мы играли намного лучше. В какой-то мере нам чего-то не хватило. И вы знаете, чего нам не хватило. У нас могло быть на семь-восемь очков больше", - цитирует Луческу "Чемпионат".
Теги: Луческу Зенит
Вчера, 22:56
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45
(6)
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№45 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: Пивовед

Подождите, гражданин..
То есть, Вы утверждаете, что все тут смеются не над словами "тренера Зенита Луческу", над немощным стариком ?
Ну, тогда, раз он такой старенький, что может пердеть и нести ядерную пургу, а остальные должны молча слушать, уважать и терпеть, - не пора ли ему , в таком случае, на пензию, к тёплому пледу и стакану кефира поближе?

Пора, пора, куда там Вы определили бедного старика, гражданин. Впрочем, Вы, гражданин, можете вообще его не слушать и не терпеть: ни молча, ни вслух, если Вам совершенно от этого больно и обидно. Однако, вижу, что это не так. Ну и ладушки. Надеюсь, объяснил Вам понятно. На великодушие тут и не рассчитываю, только на горстку минусов ))).


Мон дьё ситуайен!
В ситуации с Луческу меня волнует иной аспект вопроса- равнодушие и преступная безответственность лиц, входящих в окружение Луческу!
Все симптомы умысла налицо- не находится рядом с ним человека, который смог бы мягко остановить Старца, направить его мысль в правильное русло, подсказать грамотный вектор ему.
Ведь посмотрите- видно же, что Старец сам же верит в то, что говорит.
И никто его не останавливает!
Ну не может человек уровня Луческу нести такую ахинею про сильнее всех.
Наверное..

Что дальше?
Старик забудет поджечь включённую газовую конфорку?
Выключить утюг?
Отключить воду в ванной?

Я думаю, свита Луческу затеяла некрасивую игру за спиной Старца.
Вам надо раскрыть этот коварный заговор

Кстати..
А может, это козни переводчика? Злобный карлик произносит совсем не то, что хочет донести до слушателя Луческу на румынском языке.

Как в анекдоте
- золото в дальнем углу чума
- он говорит- можете расстрелять, он вам ничего не скажет!

В любом случае, Румына надо спасать.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№44 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
надеюсь его выгонят по окончании сезона

Главное, чтобы нашли нормального тренера. Ну и Митрофана отправили б куда-нить подале.
Регистрация: 9.11.2010
№43 Написал: vlees^^ (Вчера, 23:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если мы проиграем золото,то пускай его возьмут кони,только не это говно ноющее,это будет просто позор
Регистрация: 15.03.2017
№42 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Вчера, 23:51) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот гнида ничтожная : судья подарил бомжам 3 очка: и пенальти высосал из 21 пальца и гол из офсайда ..... И этот цыга - сопледав, ещё рот разевает? ...
Регистрация: 10.01.2014
№41 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:49) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
надеюсь его выгонят по окончании сезона


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№40 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:48) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: narvaspy
Цыган раздражает всё больше и больше...

Может поможете его убрать, ну или поможИте, без разницы?
Регистрация: 9.11.2010
№39 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Вчера, 23:46) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цыган раздражает всё больше и больше...
Регистрация: 14.03.2009
№38 Написал: Mitrich НАША РАША (Вчера, 23:46) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Че то цыган совсем плох.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№37 Написал: SpaRk Там где клен шумит (Вчера, 23:44) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ему после сегодняшней игры еще совесть позволяет про судейство говорить.. sweat


--------------------
Только Россия и Спартак!
Регистрация: 2.11.2008
№36 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:39) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: ckorp
Цитата: vitaliy1977
Цитата: ckorp
Цитата: vermis_64
Мирча фееричен! Пора ему домой, по моему.

Представляете, сколько бы не было статей и постов о его этой "особенности"... Спартаковские болелы бы сдохли от скуки... а так есть повод засветиться любому из них в оскорблении старика, да и повысить свою самооценку и значимось. Думаю, пока домой он не поедет, я бы отпустил, но... что-то там о кредите доверия говоилось чуть ранее.


Ребят! Вот честно! Мне жалко вашу команду! Есть набор игроков, есть тренер, который вам как чего-то добивался..... Но все вместе они не стыкуются..... И дай вам маятся ещё лет 15

Ой спасибо!!! Но маяться мы не хотим и не будем, ибо ну не проживет на такой нервной работе наш тренер столько, ей-ей... Да и не болелы тренера выбирали и от нас не все зависит в этом смысле. Ну, в любом случае, спасибо, что не облаяли старика... Он же всем вашим выгоден, чего же многие из вас так его...


Подождите, гражданин..
То есть, Вы утверждаете, что все тут смеются не над словами "тренера Зенита Луческу", над немощным стариком ?
Ну, тогда, раз он такой старенький, что может пердеть и нести ядерную пургу, а остальные должны молча слушать, уважать и терпеть, - не пора ли ему , в таком случае, на пензию, к тёплому пледу и стакану кефира поближе?

Пора, пора, куда там Вы определили бедного старика, гражданин. Впрочем, Вы, гражданин, можете вообще его не слушать и не терпеть: ни молча, ни вслух, если Вам совершенно от этого больно и обидно. Однако, вижу, что это не так. Ну и ладушки. Надеюсь, объяснил Вам понятно. На великодушие тут и не рассчитываю, только на горстку минусов ))).
Регистрация: 9.11.2010
№35 Написал: ste64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:37) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Еськов неважная замена Иванову, но тем не менее
Регистрация: 7.09.2011
№34 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:33) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vitaliy1977
Цитата: ckorp
Цитата: vitaliy1977
Цитата: ckorp
Цитата: vermis_64
Мирча фееричен! Пора ему домой, по моему.

Представляете, сколько бы не было статей и постов о его этой "особенности"... Спартаковские болелы бы сдохли от скуки... а так есть повод засветиться любому из них в оскорблении старика, да и повысить свою самооценку и значимось. Думаю, пока домой он не поедет, я бы отпустил, но... что-то там о кредите доверия говоилось чуть ранее.


Ребят! Вот честно! Мне жалко вашу команду! Есть набор игроков, есть тренер, который вам как чего-то добивался..... Но все вместе они не стыкуются..... И дай вам маятся ещё лет 15

Ой спасибо!!! Но маяться мы не хотим и не будем, ибо ну не проживет на такой нервной работе наш тренер столько, ей-ей... Да и не болелы тренера выбирали и от нас не все зависит в этом смысле. Ну, в любом случае, спасибо, что не облаяли старика... Он же всем вашим выгоден, чего же многие из вас так его...


Мы тоже нашего тренера не выбирали. Так получилось.Но наш не плачется по любому поводу... А ваш????

Ну, конечно, плачется. И порядком задрал уже. Чего со старого возьмешь.
Регистрация: 9.11.2010
№33 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:28) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: vitaliy1977
Цитата: ckorp
Цитата: vermis_64
Мирча фееричен! Пора ему домой, по моему.

Представляете, сколько бы не было статей и постов о его этой "особенности"... Спартаковские болелы бы сдохли от скуки... а так есть повод засветиться любому из них в оскорблении старика, да и повысить свою самооценку и значимось. Думаю, пока домой он не поедет, я бы отпустил, но... что-то там о кредите доверия говоилось чуть ранее.


Ребят! Вот честно! Мне жалко вашу команду! Есть набор игроков, есть тренер, который вам как чего-то добивался..... Но все вместе они не стыкуются..... И дай вам маятся ещё лет 15

Ой спасибо!!! Но маяться мы не хотим и не будем, ибо ну не проживет на такой нервной работе наш тренер столько, ей-ей... Да и не болелы тренера выбирали и от нас не все зависит в этом смысле. Ну, в любом случае, спасибо, что не облаяли старика... Он же всем вашим выгоден, чего же многие из вас так его...


Подождите, гражданин..
То есть, Вы утверждаете, что все тут смеются не над словами "тренера Зенита Луческу", а над немощным стариком ?
Ну, тогда, раз он такой старенький, что может пердеть и нести ядерную пургу, а остальные должны молча слушать, уважать и терпеть, - не пора ли ему , в таком случае, на пензию, к тёплому пледу и стакану кефира поближе?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№32 Написал: vitaliy1977 Калининград (Вчера, 23:28) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: vitaliy1977
Цитата: ckorp
Цитата: vermis_64
Мирча фееричен! Пора ему домой, по моему.

Представляете, сколько бы не было статей и постов о его этой "особенности"... Спартаковские болелы бы сдохли от скуки... а так есть повод засветиться любому из них в оскорблении старика, да и повысить свою самооценку и значимось. Думаю, пока домой он не поедет, я бы отпустил, но... что-то там о кредите доверия говоилось чуть ранее.


Ребят! Вот честно! Мне жалко вашу команду! Есть набор игроков, есть тренер, который вам как чего-то добивался..... Но все вместе они не стыкуются..... И дай вам маятся ещё лет 15

Ой спасибо!!! Но маяться мы не хотим и не будем, ибо ну не проживет на такой нервной работе наш тренер столько, ей-ей... Да и не болелы тренера выбирали и от нас не все зависит в этом смысле. Ну, в любом случае, спасибо, что не облаяли старика... Он же всем вашим выгоден, чего же многие из вас так его...


Мы тоже нашего тренера не выбирали. Так получилось.Но наш не плачется по любому поводу... А ваш????
Регистрация: 13.03.2012
№31 Написал: Rediby (Вчера, 23:20) #
  • +3
  •  (11)
online

Плаческу смешной, это хорошо)


--------------------
No one likes us, we don't care!
<Ȼ>
Регистрация: 6.02.2013
№30 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:19) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vitaliy1977
Цитата: ckorp
Цитата: vermis_64
Мирча фееричен! Пора ему домой, по моему.

Представляете, сколько бы не было статей и постов о его этой "особенности"... Спартаковские болелы бы сдохли от скуки... а так есть повод засветиться любому из них в оскорблении старика, да и повысить свою самооценку и значимось. Думаю, пока домой он не поедет, я бы отпустил, но... что-то там о кредите доверия говоилось чуть ранее.


Ребят! Вот честно! Мне жалко вашу команду! Есть набор игроков, есть тренер, который вам как чего-то добивался..... Но все вместе они не стыкуются..... И дай вам маятся ещё лет 15

Ой спасибо!!! Но маяться мы не хотим и не будем, ибо ну не проживет на такой нервной работе наш тренер столько, ей-ей... Да и не болелы тренера выбирали и от нас не все зависит в этом смысле. Ну, в любом случае, спасибо, что не облаяли старика... Он же всем вашим выгоден, чего же многие из вас так его...
Регистрация: 9.11.2010
№29 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:19) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
С таким дурачком у руля Зенит просрет и вторую строчку laughing
Регистрация: 2.02.2012
№28 Написал: spartach10 Россия (Вчера, 23:18) #
  • +2
  •  (10)

Себя уважать надо луческу...
Еще тренер.. Откуда его откопали?)


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007
№27 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:16) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
И Краснодар его имел..
И кони его потаскали..

.. старческий оптимизм зашкаливает..

Так чего ж не хватило тогда дедушке?
Клистира?
Тёплого сортира?
Помощи судеек?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№26 Написал: vitaliy1977 Калининград (Вчера, 23:15) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: vermis_64
Мирча фееричен! Пора ему домой, по моему.

Представляете, сколько бы не было статей и постов о его этой "особенности"... Спартаковские болелы бы сдохли от скуки... а так есть повод засветиться любому из них в оскорблении старика, да и повысить свою самооценку и значимось. Думаю, пока домой он не поедет, я бы отпустил, но... что-то там о кредите доверия говоилось чуть ранее.


Ребят! Вот честно! Мне жалко вашу команду! Есть набор игроков, есть тренер, который вам как чего-то добивался..... Но все вместе они не стыкуются..... И дай вам маятся ещё лет 15
Регистрация: 13.03.2012
№25 Написал: trent (Вчера, 23:14) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
а чего же цыгану не хватало??? ну конечно же заряженного судейки, как и обычно газпрёмовского админресурса, как только бомжей стали судить так же как и всех, сразу жопа началась...
смешной он румын...

Цитата: guns111
Цитата: trent
а хоть поржать можно...повеселил всех...

Вы там осторожней, не спалите все как при Наполеоне satisfied

да у нас всё ровно...

мирча, ты чё хвост то задрал??? Арсенал то был тульский, а не лондонский...ты там смотри внимательней, береги себя.... smile


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№24 Написал: vlees^^ (Вчера, 23:09) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: максим касаткин
мирча лох ебанный педор и чмо даун

газпром педараз ебанный сасать

Согласен,нечего добавить,красиво и четко все сказал:)
Регистрация: 15.03.2017
№23 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 23:09) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
а хоть поржать можно...повеселил всех...

Вы там осторожней, не спалите все как при Наполеоне satisfied


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№22 Написал: Prokurator Столица империи (Вчера, 23:08) #
  • +1
  •  (9)

Бодулай, возвращайся в свой табор.


--------------------
Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№21 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:08) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Мирча фееричен! Пора ему домой, по моему.

Представляете, сколько бы не было статей и постов о его этой "особенности"... Спартаковские болелы бы сдохли от скуки... а так есть повод засветиться любому из них в оскорблении старика, да и повысить свою самооценку и значимось. Думаю, пока домой он не поедет, я бы отпустил, но... что-то там о кредите доверия говорилось чуть ранее.
Регистрация: 9.11.2010
№20 Написал: trent (Вчера, 23:07) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: максим касаткин
мирча лох ебанный педор и чмо даун

газпром педараз ебанный сасать

Зарево над москвой grinning

да хоть поржать можно...повеселил всех...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№19 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Вчера, 23:07) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Где у нас прокурор?
Там же где и Наполеон.
mask
Регистрация: 26.08.2010
№18 Написал: fd65 (Вчера, 23:07) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Когда соперников тренирует такой самовлюбленный и самоуверенный кретин, за будущее Зенита я спокоен... ))))))
Регистрация: 3.12.2016
№17 Написал: vitaliy1977 Калининград (Вчера, 23:07) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
А почему все смеются? joy Главный верит, значит так и есть... СИЛЬНЕЙШИЕ,,,,,,,,,,, laughing laughing laughing laughing
Регистрация: 13.03.2012
№16 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 23:06) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: максим касаткин
мирча лох ебанный педор и чмо даун

газпром педараз ебанный сасать

Зарево над москвой grinning


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
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