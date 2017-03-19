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Владимир Маркин: баннеры российских фанатов в адрес ВВС полностью отражают суть корпорации

Баннеры российских футбольных болельщиков в адрес ВВС, которые появились на трибуне во время матча чемпионата страны "Локомотив" - "Спартак", полностью отражают суть британской вещательной корпорации, рассказал председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

Во время матча 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" болельщики "Спартака" вывесили два баннера. На первом были нарисованы фанаты в красно-белых шарфах с мачете с подписью "Blah Blah Channel", показывая, о каких болельщиках рассказывал ВВС. Затем на втором баннере болельщики "Спартака" показали настоящих любителей футбола в России, подписав "Болельщики Большой Страны", и с хештегом Welcome to Russia-2018.

"Баннеры российских болельщиков в адрес ВВС полностью отражают суть данного телеканала. Болельщики смогли предельно корректно выразить свою позицию в данном вопросе. С юмором, корректно передали привет и свою позицию авторам известного кино про них, состряпанного этим телеканалом", - цитирует Маркина ТАСС.

Ранее ВВС показал фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года в России за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.
Вчера, 23:15
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№1 Написал: критик (Вчера, 23:39) #
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кто такой маркин с фанатами и БиБиСи ?! позорище !
Регистрация: 7.03.2017
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