Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:51
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (3)
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (3)
Вчера 23:20
Владимир Габулов: "Зенит" – это команда, которой не надо помогать в матче с аутсайдерами (2)
Владимир Габулов: "Зенит" – это команда, которой не надо помогать в матче с аутсайдерами (2)
Вчера 23:15
Владимир Маркин: баннеры российских фанатов в адрес ВВС полностью отражают суть корпорации (1)
Владимир Маркин: баннеры российских фанатов в адрес ВВС полностью отражают суть корпорации (1)
Вчера 22:36
Мирча Луческу: Файзулин еще два месяца будет на костылях (1)
Мирча Луческу: Файзулин еще два месяца будет на костылях (1)
Вчера 22:26
Рашид Рахимов: класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас (1)
Рашид Рахимов: класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас (1)
Вчера 22:20
Сергей Кирьяков: мы разочарованы работой судейской бригады (48)
Сергей Кирьяков: мы разочарованы работой судейской бригады (48)
Вчера 22:19
Гилерме: вызова в сборную всегда жду
Гилерме: вызова в сборную всегда жду
Вчера 21:45
Дмитрий Хомуха: ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком" (1)
Дмитрий Хомуха: ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком" (1)
Вчера 21:32
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью (1)
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью (1)
Вчера 21:24
"Зенит" уверенно переиграл тульский "Арсенал" (160)
"Зенит" уверенно переиграл тульский "Арсенал" (160)
Вчера 20:34
Гилерме вызван в сборную России вместо Станислава Крицюка (9)
Гилерме вызван в сборную России вместо Станислава Крицюка (9)
Вчера 20:16
"Атлетико" на своем поле выиграл у "Севильи"
"Атлетико" на своем поле выиграл у "Севильи"
Вчера 20:10
Валерий Масалитин: настораживает, что ЦСКА регулярно выдает хороший первый тайм, но потом проваливает второй (4)
Валерий Масалитин: настораживает, что ЦСКА регулярно выдает хороший первый тайм, но потом проваливает второй (4)
Вчера 20:00
У тренера вратарей "Уфы" на три минуты остановилось сердце (2)
У тренера вратарей "Уфы" на три минуты остановилось сердце (2)
Вчера 19:37
Владимир Пономарёв: ЦСКА продолжает чемпионскую гонку, а "Спартак" ещё будет терять очки (6)
Владимир Пономарёв: ЦСКА продолжает чемпионскую гонку, а "Спартак" ещё будет терять очки (6)
Вчера 19:20
"Монако" разгромил "Кан", Мбаппе сделал дубль
"Монако" разгромил "Кан", Мбаппе сделал дубль
Вчера 19:13
Юрий Газинский: у "Краснодара" остался один турнир. Может, это пойдет нам на пользу (видео)
Юрий Газинский: у "Краснодара" остался один турнир. Может, это пойдет нам на пользу (видео)
Вчера 19:10
Виктор Гончаренко: мы одержали заслуженную победу (11)
Виктор Гончаренко: мы одержали заслуженную победу (11)
Вчера 18:37
Иван Таранов: матч вытащил Лория
Иван Таранов: матч вытащил Лория
Вчера 18:29
Тенденции продолжаются
Тенденции продолжаются
Вчера 18:25
ЦСКА на выезде обыграл "Терек" благодаря голу Ионова (108)
ЦСКА на выезде обыграл "Терек" благодаря голу Ионова (108)
Вчера 18:22
"Краснодар" поделил очки с "Уфой" (16)
"Краснодар" поделил очки с "Уфой" (16)
Вчера 18:18
Гиорги Лория: я взял два выхода 1 на 1? Не стал бы себя выделять, мы все сумели не проиграть
Гиорги Лория: я взял два выхода 1 на 1? Не стал бы себя выделять, мы все сумели не проиграть
Вчера 18:12
Неймар и Рафинья могут сыграть против "Валенсии"
Неймар и Рафинья могут сыграть против "Валенсии"
Владимир Маркин: баннеры российских фанатов в адрес ВВС полностью отражают суть корпорации
Баннеры российских футбольных болельщиков в адрес ВВС, которые появились на трибуне во время матча чемпионата страны "Локомотив" - "Спартак", полностью отражают суть британской вещательной корпорации, рассказал председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.
Во время матча 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" болельщики "Спартака" вывесили два баннера. На первом были нарисованы фанаты в красно-белых шарфах с мачете с подписью "Blah Blah Channel", показывая, о каких болельщиках рассказывал ВВС. Затем на втором баннере болельщики "Спартака" показали настоящих любителей футбола в России, подписав "Болельщики Большой Страны", и с хештегом Welcome to Russia-2018.
"Баннеры российских болельщиков в адрес ВВС полностью отражают суть данного телеканала. Болельщики смогли предельно корректно выразить свою позицию в данном вопросе. С юмором, корректно передали привет и свою позицию авторам известного кино про них, состряпанного этим телеканалом", - цитирует Маркина ТАСС.
Ранее ВВС показал фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года в России за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.
Во время матча 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" болельщики "Спартака" вывесили два баннера. На первом были нарисованы фанаты в красно-белых шарфах с мачете с подписью "Blah Blah Channel", показывая, о каких болельщиках рассказывал ВВС. Затем на втором баннере болельщики "Спартака" показали настоящих любителей футбола в России, подписав "Болельщики Большой Страны", и с хештегом Welcome to Russia-2018.
"Баннеры российских болельщиков в адрес ВВС полностью отражают суть данного телеканала. Болельщики смогли предельно корректно выразить свою позицию в данном вопросе. С юмором, корректно передали привет и свою позицию авторам известного кино про них, состряпанного этим телеканалом", - цитирует Маркина ТАСС.
Ранее ВВС показал фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года в России за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.
Напечатать
1
(2)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.