Владимир Габулов: "Зенит" – это команда, которой не надо помогать в матче с аутсайдерами

Голкипер "Арсенала" Владимир Габулов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Зенита" (0:2) в двадцатом туре РФПЛ.- Не хотелось бы фокусироваться на негативе. "Зенит" – это команда, которой не надо помогать в матче с аутсайдерами. Мы, к сожалению, аутсайдерами являемся.- По-моему, все очевидно. В эпизоде перед тем, как Данни получил мяч, было нарушение правил. И, насколько я успел разобраться, Мигел Данни находился в офсайде в эпизоде, когда забивал второй мяч.