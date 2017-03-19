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Владимир Габулов: "Зенит" – это команда, которой не надо помогать в матче с аутсайдерами

Голкипер "Арсенала" Владимир Габулов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Зенита" (0:2) в двадцатом туре РФПЛ.

- Не хотелось бы фокусироваться на негативе. "Зенит" – это команда, которой не надо помогать в матче с аутсайдерами. Мы, к сожалению, аутсайдерами являемся.

- За что вы получили предупреждение во втором тайме?

- По-моему, все очевидно. В эпизоде перед тем, как Данни получил мяч, было нарушение правил. И, насколько я успел разобраться, Мигел Данни находился в офсайде в эпизоде, когда забивал второй мяч.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Габулов Арсенал Тула Зенит
Вчера, 23:20
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(4)
№2 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:27) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Зенит - это команда, которой надо помогать и с аутсайдерами. Вон не помогли с Амкаром, так влетели. Вернее слабо помогли, костолома то надо было удалять.
Если не помогать, то в десятку не влезут даже. И так очков 7-8 перебрали.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: interested (Вчера, 23:23) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Владимир - лучший игрок всего матча. Его жаль больше всех. Почтение ему!
Конечно же офсайд у Данни был.
Регистрация: 18.10.2013
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