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Клаудио Раньери может стать главным тренером "Зенита"

Итальянский тренер Клаудио Раньери заинтересован в работе в "Зените", сообщает ФАН.

По словам источника, некоторое время назад представители петербургского клуба и 65-летнего специалиста провели неформальную встречу, в ходе которой обсудили возможность сотрудничества. При этом отмечается, что инициатором переговоров выступила сторона тренера.
Теги: Раньери Зенит
Сегодня, 16:19
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№6 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Новость не имеет значения утка или нет,но касается больше болельщикам "Зенита"..но дежурные на сайте joy так наз.болельщики "Спартака" конечно,как пройдут мимо этого..без их комментарии это уже не ветка,это уже не сайт joy joy
Регистрация: 17.03.2008
№5 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 16:32) #
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online

а он плакать и клянчить умеет ?


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Надо надеяться, что у руководства клуба хватит ума не брать ещё раз тренера в возрасте. Тем более, Раньери может ставить только оборонительную игру.
Регистрация: 13.11.2009
№3 Написал: vlees^^ (Сегодня, 16:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 15.03.2017
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ещё одного мощного старца Зина не переживет
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:21) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть кто угодное тренерует,пока нормальных игроков ненаберут,их спасет только бердыев))
Регистрация: 3.11.2016
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