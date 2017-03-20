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Клаудио Раньери может стать главным тренером "Зенита"
Итальянский тренер Клаудио Раньери заинтересован в работе в "Зените", сообщает ФАН.
По словам источника, некоторое время назад представители петербургского клуба и 65-летнего специалиста провели неформальную встречу, в ходе которой обсудили возможность сотрудничества. При этом отмечается, что инициатором переговоров выступила сторона тренера.
По словам источника, некоторое время назад представители петербургского клуба и 65-летнего специалиста провели неформальную встречу, в ходе которой обсудили возможность сотрудничества. При этом отмечается, что инициатором переговоров выступила сторона тренера.
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