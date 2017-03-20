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Шамиль Газизов: "Уфа" сыграет с "Зенитом" 26 марта

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил, что уфимцы проведут товарищеский матч с "Зенитом".

"В Санкт-Петербурге состоится наш матч с "Зенитом" 26 марта. Мы обратились к коллегам из питерского клуба, они не отказали. Спасибо им большое за организацию встречи", – сказал Газизов "Спорт-Экспресс".
Теги: Газизов Уфа Зенит
Сегодня, 16:36
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№1 Написал: AnK. (Сегодня, 17:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Непонятно зачем этот товарняк нужен? В разгаре Чемпионат. Никто на этой игре напрягаться не будет.
Регистрация: 1.02.2017
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