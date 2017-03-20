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18:07
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так
14:25
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (5)
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (5)
13:55
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (4)
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (4)
11:29
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
09:43
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
Шамиль Газизов: "Уфа" сыграет с "Зенитом" 26 марта
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил, что уфимцы проведут товарищеский матч с "Зенитом".
"В Санкт-Петербурге состоится наш матч с "Зенитом" 26 марта. Мы обратились к коллегам из питерского клуба, они не отказали. Спасибо им большое за организацию встречи", – сказал Газизов "Спорт-Экспресс".
"В Санкт-Петербурге состоится наш матч с "Зенитом" 26 марта. Мы обратились к коллегам из питерского клуба, они не отказали. Спасибо им большое за организацию встречи", – сказал Газизов "Спорт-Экспресс".
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