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Марио Фернандес: ЦСКА всегда боролся за чемпионство, этот год - не исключение
Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу над "Тереком" (1:0).
— Соперник очень сильно играет у себя дома, они пользуются колоссальной поддержкой болельщиков. Было крайне тяжело играть, но мы представляли, что так и будет. Всю неделю усиленно тренировались и готовились. Вся команда сыграла очень хорошо, особенно в обороне. Самое главное — что мы забили достаточно быстрый гол. Поздравляю всех!
— Гол пришёл после твоего прострела с фланга. Расскажи, как так получилось?
— Всё это результат тренировочного процесса. Принял мяч, покатил Витиньо, он мне его вернул. Я сделал прострел, который замкнули. Все поучаствовали в этом голевом эпизоде.
— Ни "Зенит", ни "Томь", ни "Терек" не смогли забить ЦСКА, сухая серия продолжается. С чем связываешь это? Новая схема, тренировки, что-то ещё?
— Это заслуга всех, начиная с нападающих. Мы ещё со сборов хорошо играем в отборе, не даём пространства соперникам. Защитники и полузащитники выносят все мячи. Образовалась хорошая тенденция, надеюсь, будем придерживаться её и дальше.
— Отставание от первого места сократился до шести очков. Всё только начинается?
— Надо работать, тренироваться в поте лица, чтобы в игре многое поменялось. Отставание сокращается, и мы хотим сократить его ещё больше, тем более что впереди очная встреча. Мы всегда боролись за чемпионство, этот год — не исключение.
ПФК ЦСКА
— Соперник очень сильно играет у себя дома, они пользуются колоссальной поддержкой болельщиков. Было крайне тяжело играть, но мы представляли, что так и будет. Всю неделю усиленно тренировались и готовились. Вся команда сыграла очень хорошо, особенно в обороне. Самое главное — что мы забили достаточно быстрый гол. Поздравляю всех!
— Гол пришёл после твоего прострела с фланга. Расскажи, как так получилось?
— Всё это результат тренировочного процесса. Принял мяч, покатил Витиньо, он мне его вернул. Я сделал прострел, который замкнули. Все поучаствовали в этом голевом эпизоде.
— Ни "Зенит", ни "Томь", ни "Терек" не смогли забить ЦСКА, сухая серия продолжается. С чем связываешь это? Новая схема, тренировки, что-то ещё?
— Это заслуга всех, начиная с нападающих. Мы ещё со сборов хорошо играем в отборе, не даём пространства соперникам. Защитники и полузащитники выносят все мячи. Образовалась хорошая тенденция, надеюсь, будем придерживаться её и дальше.
— Отставание от первого места сократился до шести очков. Всё только начинается?
— Надо работать, тренироваться в поте лица, чтобы в игре многое поменялось. Отставание сокращается, и мы хотим сократить его ещё больше, тем более что впереди очная встреча. Мы всегда боролись за чемпионство, этот год — не исключение.
ПФК ЦСКА
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