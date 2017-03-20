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Марио Фернандес: ЦСКА всегда боролся за чемпионство, этот год - не исключение

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу над "Тереком" (1:0).

— Соперник очень сильно играет у себя дома, они пользуются колоссальной поддержкой болельщиков. Было крайне тяжело играть, но мы представляли, что так и будет. Всю неделю усиленно тренировались и готовились. Вся команда сыграла очень хорошо, особенно в обороне. Самое главное — что мы забили достаточно быстрый гол. Поздравляю всех!

— Гол пришёл после твоего прострела с фланга. Расскажи, как так получилось?

— Всё это результат тренировочного процесса. Принял мяч, покатил Витиньо, он мне его вернул. Я сделал прострел, который замкнули. Все поучаствовали в этом голевом эпизоде.

— Ни "Зенит", ни "Томь", ни "Терек" не смогли забить ЦСКА, сухая серия продолжается. С чем связываешь это? Новая схема, тренировки, что-то ещё?

— Это заслуга всех, начиная с нападающих. Мы ещё со сборов хорошо играем в отборе, не даём пространства соперникам. Защитники и полузащитники выносят все мячи. Образовалась хорошая тенденция, надеюсь, будем придерживаться её и дальше.

— Отставание от первого места сократился до шести очков. Всё только начинается?

— Надо работать, тренироваться в поте лица, чтобы в игре многое поменялось. Отставание сокращается, и мы хотим сократить его ещё больше, тем более что впереди очная встреча. Мы всегда боролись за чемпионство, этот год — не исключение.

ПФК ЦСКА
Теги: Фернандес ЦСКА
Сегодня, 16:52
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(0)
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:09) #
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  •  (1)
online

С нынешней тактикой повторить прошлогоднюю серию из 10 побед гораздо легче, чем играя в хаотичный футбол слуцкого.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: zzzzz (Сегодня, 17:33) #
  • +1
  •  (5)

Фу, даже читать противно. Ты в лиге чемпионов спроси у акинфеева о рекорде кабинетные чемпионы.
Регистрация: 17.03.2017
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