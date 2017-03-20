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Борис Игнатьев: в ЦСКА многое осталось от Слуцкого

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что в ЦСКА еще сильно влияние предыдущего наставника Леонида Слуцкого.

"ЦСКА заставляет соперника ошибаться в выборе позиции за счет большого количества передач и изменения направления атаки. Все это мы видели и ранее. Отдавая должное новому наставнику, многое осталось от Слуцкого, что вполне закономерно", - цитирует Игнатьева "Спорт-Экспресс".
Теги: Игнатьев ЦСКА Слуцкий
Сегодня, 17:21
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№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это называется багаж в современном футболе )))
Регистрация: 30.08.2009
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