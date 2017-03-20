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18:07
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так
14:25
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (5)
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (5)
13:55
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (4)
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (4)
11:29
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
09:43
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
Доменико Кришито стал самым результативным защитником в истории "Зенита"
Защитник "Зенита" Доменико Кришито возглавил список самых результативных защитников сине-бело-голубых, опередив Алексея Степанова.
На третьей позиции разместился Александр Анюков (12 голов), на четвертой — Павел Мареш, Алексей Наумов, Вячеслав Булавин, Николас Ломбертс и Анатолий Давыдов (у всех по 11), на пятой — Константин Лепехин (10).
Доменико Кришито присоединился к "Зениту" в 2011 году и за шесть сезонов отыграл 176 матчей, стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
ФК "Зенит"
На третьей позиции разместился Александр Анюков (12 голов), на четвертой — Павел Мареш, Алексей Наумов, Вячеслав Булавин, Николас Ломбертс и Анатолий Давыдов (у всех по 11), на пятой — Константин Лепехин (10).
Доменико Кришито присоединился к "Зениту" в 2011 году и за шесть сезонов отыграл 176 матчей, стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
ФК "Зенит"
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