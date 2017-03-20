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Доменико Кришито стал самым результативным защитником в истории "Зенита"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито возглавил список самых результативных защитников сине-бело-голубых, опередив Алексея Степанова.

На третьей позиции разместился Александр Анюков (12 голов), на четвертой — Павел Мареш, Алексей Наумов, Вячеслав Булавин, Николас Ломбертс и Анатолий Давыдов (у всех по 11), на пятой — Константин Лепехин (10).

Доменико Кришито присоединился к "Зениту" в 2011 году и за шесть сезонов отыграл 176 матчей, стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

ФК "Зенит"
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 17:37
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Так держать, но этот показатель надо улучшать,- у него всего один гол в ворота спартака.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 17:48) #
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Видимо 14 у Кришито, новостник как-то про основную цифру не упомянул.
Зато в арифметике с двумя неизвестными хоть потренировал.
Регистрация: 19.03.2017
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