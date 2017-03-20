Доменико Кришито стал самым результативным защитником в истории "Зенита"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито возглавил список самых результативных защитников сине-бело-голубых, опередив Алексея Степанова.На третьей позиции разместился Александр Анюков (12 голов), на четвертой — Павел Мареш, Алексей Наумов, Вячеслав Булавин, Николас Ломбертс и Анатолий Давыдов (у всех по 11), на пятой — Константин Лепехин (10).Доменико Кришито присоединился к "Зениту" в 2011 году и за шесть сезонов отыграл 176 матчей, стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.