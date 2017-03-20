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"Урал" проведёт сбор на Кипре во время паузы на игры национальных сборных
Во время паузы в чемпионате России, которая связана с международным перерывом на игры национальных сборных, футболисты "Урала" будут тренироваться на Кипре, сообщает официальный сайт клуба.
Завтра утром наша команда вылетает в Москву, где пересядет на рейс до Кипра. Вечером 21 марта подопечные Александра Тарханова проведут тренировку в Пафосе. В этом городе екатеринбуржцы и будут базироваться на протяжении ближайших полутора недель. На Кипр отправятся все игроки основного состава команды за исключением травмированных Сергея Подоксенова, Владимира Хозина, Георгия Чантурии и Артема Юсупова.
Футболисты "Урала", вызванные в свои национальные сборные, присоединятся к команде позже. На Кипре команда пробудет до 30 марта. А затем уральцы вылетят в Махачкалу на матч 21 тура РФПЛ. Добавим, что 25 марта в планах «Урала» провести на Кипре контрольный матч. Соперник уточняется.
Завтра утром наша команда вылетает в Москву, где пересядет на рейс до Кипра. Вечером 21 марта подопечные Александра Тарханова проведут тренировку в Пафосе. В этом городе екатеринбуржцы и будут базироваться на протяжении ближайших полутора недель. На Кипр отправятся все игроки основного состава команды за исключением травмированных Сергея Подоксенова, Владимира Хозина, Георгия Чантурии и Артема Юсупова.
Футболисты "Урала", вызванные в свои национальные сборные, присоединятся к команде позже. На Кипре команда пробудет до 30 марта. А затем уральцы вылетят в Махачкалу на матч 21 тура РФПЛ. Добавим, что 25 марта в планах «Урала» провести на Кипре контрольный матч. Соперник уточняется.
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