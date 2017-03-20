Алексей Еськов: гол Данни с офсайда? Такие эпизоды трактуем в пользу атаки

Главный судья матча 20-го тура чемпионата России "Зенит" – "Арсенал" (2:0) Алексей Еськов назвал эпизод со вторым голом хозяев сложным.– Эпизод сложный, откровенно говоря. Но сегодня тенденция такова, что мы стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки. Зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.– Этот эпизод – компетенция помощника, его профессионализм. Брать на себя такой момент главному арбитру было бы неправильно. На мой взгляд, в этом моменте компетенция и профессионализм помощника проявились в лучшем виде.