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Алексей Еськов: гол Данни с офсайда? Такие эпизоды трактуем в пользу атаки

Главный судья матча 20-го тура чемпионата России "Зенит" – "Арсенал" (2:0) Алексей Еськов назвал эпизод со вторым голом хозяев сложным.

– Как оцените момент, когда Данни забил гол – был ли там офсайд?

– Эпизод сложный, откровенно говоря. Но сегодня тенденция такова, что мы стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки. Зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.

– Момент динамичный, вам что-то говорил по рации помощник?

– Этот эпизод – компетенция помощника, его профессионализм. Брать на себя такой момент главному арбитру было бы неправильно. На мой взгляд, в этом моменте компетенция и профессионализм помощника проявились в лучшем виде.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Еськов Данни Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 18:40
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(9)
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№44 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
№42 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:55) #
online
Болеет за:
«Зенит»
Какая умничка Еськов, прям, душка! Знает где надо на публику сыграть, чтобы все остались довольны: и результатом, и результативностью матча, и воем свиней.

ХА, свиньи то как раз и не воют...воют немытые с цыганом во главе...им же ссы в глаза - божья роса...)))
Регистрация: 8.08.2012
№43 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:59) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frying Horse
Цитата: nami-sv
Кирьяков заметил,что БЗДЮШКА занимается провокациями

Ну ты офонарел? А почему Дзюба в Спартаке с карточек не слезал?! Кирьяков? Заметил?

Я обращал здесь внимание,как относились судьи к Бздюнишке в Спартаке и как относятся сейчас.бомжам дозволено всё и даже больше.
Регистрация: 9.08.2015
№42 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:55) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какая умничка Еськов, прям, душка! Знает где надо на публику сыграть, чтобы все остались довольны: и результатом, и результативностью матча, и воем свиней. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№41 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:52) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Цитата: Противовес
Запомните ВСЕ !!! Посмотрим как они будут трактовать подобные "в пользу атаки", когда в схожем эпизоде окажется игрок "Ростова" или "Амкара" с "Арсеналом". В прошлом году еще менее значимый офсайд в матче"Ростова" со Спартаком", стал поводом для МУТКО отстранять арбитров и проверкой их на детекторе - вот вам и двойные стандарты в российском футболе. А-У, господин Будогоский и господин МУТКО, объяснитесь !!! Пенальти левый, зная прекрасно, что ДЗЮБА всегда в штрафной симулирует ( с таким-то весом, аж вертушку не естественную сделал, так его сзади "прихватил" защитник) и второй гол с нарушением Данни. "Веселые картинки" в РФПЛ, после которых. почему-то страдают региональные команды без крыши столичной и питерской... Поплакал Краснодар, что его судят "предвзято" и в матче с "Ростовом" Еськов ставит смешной пенальти; Истерил "Спартак" после питерского позора и в следующем матче, опять же ,с "Ростовом", Безбородов у дончан два надуманных удаления организовал (за подобные нарушения в Европе даже желтой не дают, как и вчера в Самаре, за удар ногой в голову Бухарову). Ну и вчера газпромовский ресурс взял свое в матче с "Арсеналом, после позорных визгов о травле "великого клуба" . И вы хотите, чтобы у нас был честный чемпионат ? Не смешите - у кого бабло и адм. ресурс, тот и будет всегда прав... Все сделали для того, что отсечь от борьбы за ЛЧ "выскочек", дабы не нервировать Федунов, Миллеров и Гинеров с их "крышами.


Есть свои исключения из данной цепочки умозаключений, касаемо Спартака - игра с Уфой (фол на Зобнине в штрафной), сомнительный пенальти с Крыльями и т.д. с командами без админресурса ) Смотреть надо шире, что "маленькие" команды могут быть не только обижены большими, но иногда их используют как инструмент чтобы притормозить конкурента

Берём весенние три тура Спартака и видим-судьи "помогли" нашей команде потерять 4 очка.С Краснодаром питерец безбородов явно не симпатизировал Спартаку и поставил липовый пенальти,да и спорные моменты трактовал в пользу быков. 2 помогли потерять.Ещё 2 в матче с Локо.Вилков не поставил пенальти,хотя имел все основания для этого и отменил чистый гол Зе.По сравнению с голом Данни,наш был чистейший.Вот вам и ещё минус 2.Не много ли за три тура судейских ошибок на пользу бомжам?
Регистрация: 9.08.2015
№40 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 19:51) #
  • -4
  •  (4)
online

Еськова ВСЕГДА ставят "исправлять спорную ситуацию", допущенную другими, более честными арбитрами, в матчах с адм. ресурсными и денежными мешками: Не понравилось Галицкому в матче с "Локо" судейство, тут же в следующем туре на матч с "Ростовом" назначили Еськова, который подарил очки Краснодару в добавленное время, поставив смешной пеналь. Заистерил Луческу с Орловым и мерзопакостным Дзюбой после матча с "Амкаром" и пожалуйста "ИЗВИНИТЕ" от Будогосского и МУТКО в матче с "Арсеналом"... и тот же "лучший арбитр Еськов (В.Л.Мутко - вью на чемпионате) делает ВСЕ в пользу "Зенита", руководствуясь новыми требованиями. Честный чемпионат у господина МУТКО лишь на словах и то только в пользу избранных. Противно
Регистрация: 25.02.2017
№39 Написал: Frying Horse (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Кирьяков заметил,что БЗДЮШКА занимается провокациями

Ну ты офонарел? А почему Дзюба в Спартаке с карточек не слезал?! Кирьяков? Заметил?
Регистрация: 20.03.2017
№38 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец Еськов все правильно рассудил....Главное объективно
Регистрация: 15.03.2009
№37 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 19:48) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Противовес
Каррера провокатор и учит своих девочек подставы организовывать, в расчете на удаления соперников и пенали...

Лечись.
Регистрация: 12.02.2012
№36 Написал: Frying Horse (Сегодня, 19:37) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Противовес
А спартаковский подставился и вскольз по руке получил - красная Кудряшову

Сам играл? Хоть во дворе? - иди так подставься... На кусок кожи, да? Обломок.
А двумя прямыми - это что?
Регистрация: 20.03.2017
№35 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:34) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Двойные судейские стандарты.Гол забивает Зе Локомотиву,но судья придумывает офсайд.Данни в метровом офсайде,но это трактуется в пользу атакующего игрока и всё верно..Явно тянут бомжей за уши.Да,ещё правильно Кирьяков заметил,что БЗДЮШКА занимается провокациями в штрафной.Может к этой гниде пора и власть применить и поставить балерона на место?Хотя власть с их оттенком,вот и носят такие уроды пинДжак от голубого джентльменства.
Регистрация: 9.08.2015
№34 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 19:34) #
  • -10
  •  (10)
online

4aMtu16pM,

Клоун... вчера Бухарову чуть голову бутсой не оторвали в Самаре и НИЧЕГО... А спартаковский подставился и вскольз по руке получил - красная Кудряшову !!! Так-что не трынди - Каррера провокатор и учит своих девочек подставы организовывать, в расчете на удаления соперников и пенали... Хорошо хоть хотят показать честно добытое чемпионство Федуновскими девочками и не дают эти левые 11-метровые... А "Ростову" даже заслуженные не ставят, вместо этого за толчок в спину - симуляция и вторая желтая от Матюнина.... Вот так рулят у нас чемпионатом господа МУТКО с Прядкиным и Будогосским.
Регистрация: 25.02.2017
№33 Написал: Frying Horse (Сегодня, 19:32) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лысый
а там пофиг что решат после игры, результат на табло


17 туров из 20-и - с результативными судейскими ошибками в пользу Зинит. Как-то в статистику не попадает, чего так?
А мантра "игра забудется, а счет останется". Много сейчас на трибунах "забывше-оставшихся"? Опа, и Гнидер жалуется, что на их "Забудется" - никто не "останется"? Все понятно?
Регистрация: 20.03.2017
№32 Написал: лысый Москва (Сегодня, 19:23) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
не надо смешивать явный офсайд с нахождением на одной линии двух игроков, перечитайте правила игры! А если и трактуете, то похоже только в этот день озарение случилось, за сезон подобных по смыслу атак столько уже засвистели и замахали, что вспоминать то не хочется... все на усмотрение главного, а там пофиг что решат после игры, результат на табло
Регистрация: 26.05.2007
№31 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 19:22) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
забиваем трудовые честные 120% голы

пока без особого ресурса обходитесь (с зенитом тем более), а как буксовать в матче с неудобным соперником начнёте (где должны бы набирать очки без проблем) - там и видно будет, какие вы честные


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№30 Написал: Frying Horse (Сегодня, 19:21) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
ЗЫ: когда нас захватят китайцы

То-то я думаю. чего бомжи дороги дружбы с Анжи - забыли, теперь с Китаем налаживают? Форточку в Европу сквозняком прикрыло, теперь - в Азию?
Регистрация: 20.03.2017
№29 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:19) #
  • -3
  •  (5)

ЗЫ: когда нас захватят китайцы, то никакого воровского газпрома у нас не будет, всю погрязшую в коррупции верхушку страны вместе с губернаторами и Мутко расстреляют за взятки, а в наших командах будут играть звёзды мирового футбола и футбол будет летом, а не как сейчас.
Регистрация: 7.03.2016
№28 Написал: Frying Horse (Сегодня, 19:19) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
на это тоже похер.

Итак - тварей там быть не должно! С их ангажироваными свистками!
Регистрация: 20.03.2017
№27 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 19:18) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Противовес
Безбородов у дончан два надуманных удаления организовал

Не трынди. Второе удаление 100процентное. Первое - на усмотрение судьи ЖК или красная.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№26 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Frying Horse
Цитата: мяч квадратный
мне похер на зенит в еврокубках
Ну давай его в эту зону и не пускать, чтоб страну не позорить!

на это тоже похер.
Регистрация: 7.03.2016
№25 Написал: Frying Horse (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
мне похер на зенит в еврокубках

Ну давай его в эту зону и не пускать, чтоб страну не позорить!
Регистрация: 20.03.2017
№24 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:14) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Противовес
Запомните ВСЕ !!! Посмотрим как они будут трактовать подобные "в пользу атаки", когда в схожем эпизоде окажется игрок "Ростова" или "Амкара" с "Арсеналом". В прошлом году еще менее значимый офсайд в матче"Ростова" со Спартаком", стал поводом для МУТКО отстранять арбитров и проверкой их на детекторе - вот вам и двойные стандарты в российском футболе. А-У, господин Будогоский и господин МУТКО, объяснитесь !!! Пенальти левый, зная прекрасно, что ДЗЮБА всегда в штрафной симулирует ( с таким-то весом, аж вертушку не естественную сделал, так его сзади "прихватил" защитник) и второй гол с нарушением Данни. "Веселые картинки" в РФПЛ, после которых. почему-то страдают региональные команды без крыши столичной и питерской... Поплакал Краснодар, что его судят "предвзято" и в матче с "Ростовом" Еськов ставит смешной пенальти; Истерил "Спартак" после питерского позора и в следующем матче, опять же ,с "Ростовом", Безбородов у дончан два надуманных удаления организовал (за подобные нарушения в Европе даже желтой не дают, как и вчера в Самаре, за удар ногой в голову Бухарову). Ну и вчера газпромовский ресурс взял свое в матче с "Арсеналом, после позорных визгов о травле "великого клуба" . И вы хотите, чтобы у нас был честный чемпионат ? Не смешите - у кого бабло и адм. ресурс, тот и будет всегда прав... Все сделали для того, что отсечь от борьбы за ЛЧ "выскочек", дабы не нервировать Федунов, Миллеров и Гинеров с их "крышами.


Есть свои исключения из данной цепочки умозаключений, касаемо Спартака - игра с Уфой (фол на Зобнине в штрафной), сомнительный пенальти с Крыльями и т.д. с командами без админресурса ) Смотреть надо шире, что "маленькие" команды могут быть не только обижены большими, но иногда их используют как инструмент чтобы притормозить конкурента
Регистрация: 30.08.2009
№23 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:13) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: Противовес
Истерил "Спартак" после питерского позора и в следующем матче, опять же ,с "Ростовом", Безбородов у дончан два надуманных удаления организовал (за подобные нарушения в Европе даже желтой не дают, как и вчера в Самаре, за удар ногой в голову Бухарову). Ну и вчера газпромовский ресурс взял свое в матче с "Арсеналом, после позорных визгов о травле "великого клуба" . И вы хотите, чтобы у нас был честный чемпионат ? Не смешите - у кого бабло и адм. ресурс, тот и будет всегда прав... Все сделали для того, что отсечь от борьбы за ЛЧ "выскочек", дабы не нервировать Федунов, Миллеров и Гинеров с их "крышами.


а Гинер то чем не угодил? забиваем трудовые честные 120% голы, без судейских скандалов и даже намёка на них. а что у нас судьи в форме зенита, так об этом не так давно Брат Вася говорил.

Цитата: Frying Horse
Играть в ЕК как?

мне похер на зенит в еврокубках. как и на всех прочих. я не евроочкун и не патриот и мечтаю, чтобы нас захватили китайцы. меня в еврокубках интересует только выступление ЦСКА.
Регистрация: 7.03.2016
№22 Написал: Frying Horse (Сегодня, 19:09) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Главное правило судейства когда играет зенит он знает.

Это правило Зенит и бьет! Играть в ЕК как?
Регистрация: 20.03.2017
№21 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:08) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Эталонный пример того, как человек, возможно, по глупости своей, уверенно комментируя свой косяк, неловко палится дважды сразу:
- от незнания правил ( офсайд это всегда офсайд, и ничего, кроме офсайда)
и
- фактически признавая ангажированность и заряженность судейского корпуса ( Спартаку в схожей ситуации не засчитали результативные атаки).

Уж если подбираете себе карманных судеек, то хотя бы не таких глупых, как этот..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№20 Написал: Frying Horse (Сегодня, 19:07) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Во, я первый зенитовец

Ты - последняя КРЫСА! и это - факт, болельщик Крылья советов, перепрыгнувший на Зенит, когда Зина начала побеждать! Ты - КРЫСА! laughing И Прыгун!
Регистрация: 20.03.2017
№19 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 19:06) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
АЛЕКСЕЙ ЕСЬКОВ: ГОЛ ДАННИ С ОФСАЙДА? ТАКИЕ ЭПИЗОДЫ ТРАКТУЕМ В ПОЛЬЗУ АТАКИ

А как с отмененным голом Зе Луиша в матче с Локомотивом! (или тут "нога, кого надо нога").
Регистрация: 21.08.2012
№18 Написал: Wilshere (Сегодня, 19:05) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
А как же не засчитанный гол Спартака в таком случае?.. expressionless unamused


Так гол-то был - зрители его увидели, порадовались немного. А то, что не засчитали - это неважно.
Регистрация: 4.05.2014
№17 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 19:04) #
  • +2
  •  (4)

Безбородов трактует иначе. satisfied


--------------------
Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№16 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 19:03) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Я понял- у нас ,наверное,Зе Луиш к своим воротам рванул,раз другая трактовка последовала))

обоссаным готовиться к очередному Андерлехту в Европе-там опять вся команда-девочек начнёт глаза таращить от судейства,к которому не привыкли)


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№15 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:02) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Frying Horse
Еськов ведь правила - и не знает!

Главное правило судейства когда играет зенит он знает. Об этом не знал только судейка, судивший их с Амкаром. Интересно, он судит ещё или уже всё..., внезапно завершил судейскую карьеру?
Регистрация: 7.03.2016
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