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Алексей Еськов: гол Данни с офсайда? Такие эпизоды трактуем в пользу атаки
Главный судья матча 20-го тура чемпионата России "Зенит" – "Арсенал" (2:0) Алексей Еськов назвал эпизод со вторым голом хозяев сложным.
– Как оцените момент, когда Данни забил гол – был ли там офсайд?
– Эпизод сложный, откровенно говоря. Но сегодня тенденция такова, что мы стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки. Зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.
– Момент динамичный, вам что-то говорил по рации помощник?
– Этот эпизод – компетенция помощника, его профессионализм. Брать на себя такой момент главному арбитру было бы неправильно. На мой взгляд, в этом моменте компетенция и профессионализм помощника проявились в лучшем виде.
"Спорт-Экспресс"
– Как оцените момент, когда Данни забил гол – был ли там офсайд?
– Эпизод сложный, откровенно говоря. Но сегодня тенденция такова, что мы стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки. Зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.
– Момент динамичный, вам что-то говорил по рации помощник?
– Этот эпизод – компетенция помощника, его профессионализм. Брать на себя такой момент главному арбитру было бы неправильно. На мой взгляд, в этом моменте компетенция и профессионализм помощника проявились в лучшем виде.
"Спорт-Экспресс"
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