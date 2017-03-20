Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Евгений Бушманов: на сбор молодежки пригласили Лихачева из "Спартака-2" и Ахметова из "Рубина

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал об изменениях состава на ближайший сбор национальной команды в Испании (21-29 марта).

"К сожалению, повреждение получил Алексей Гасилин, помимо него травмы у Павла Шакуро ("Тюмень") и Никиты Чернова ("Енисей"). Они не смогут нам помочь в Испании. Замены уже сделаны, пригласили Александра Лихачева из "Спартака"-2, Ильзата Ахметова из "Рубина" и Ивана Облякова из "Уфы", - цитирует Бушманова "Спорт день за днем"
Теги: Бушманов Молодежная сборная России
Сегодня, 19:28
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.