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Евгений Бушманов: на сбор молодежки пригласили Лихачева из "Спартака-2" и Ахметова из "Рубина
Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал об изменениях состава на ближайший сбор национальной команды в Испании (21-29 марта).
"К сожалению, повреждение получил Алексей Гасилин, помимо него травмы у Павла Шакуро ("Тюмень") и Никиты Чернова ("Енисей"). Они не смогут нам помочь в Испании. Замены уже сделаны, пригласили Александра Лихачева из "Спартака"-2, Ильзата Ахметова из "Рубина" и Ивана Облякова из "Уфы", - цитирует Бушманова "Спорт день за днем"
"К сожалению, повреждение получил Алексей Гасилин, помимо него травмы у Павла Шакуро ("Тюмень") и Никиты Чернова ("Енисей"). Они не смогут нам помочь в Испании. Замены уже сделаны, пригласили Александра Лихачева из "Спартака"-2, Ильзата Ахметова из "Рубина" и Ивана Облякова из "Уфы", - цитирует Бушманова "Спорт день за днем"
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