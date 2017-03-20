Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Эдуард Безуглов: в составе сборной России возможны изменения

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что все игроки национальной команды прибыли в Краснодар.

"Все футболисты прибыли в расположение сборной в Краснодар. Среди них есть травмированные ребята. Степень тяжести травм определим в первый день сбора. После этого не исключены какие-то коррективы", – приводит слова Безуглова официальный твиттер сборной России.
Теги: Сборная России
Сегодня, 20:21
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: xray (Сегодня, 20:51) #
  • -1
  •  (1)

На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.
Регистрация: 20.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.