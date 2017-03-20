Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Никита Симонян: "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу за чемпионство

Вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что "Спартак" созрел для того, чтобы включиться в борьбу за чемпионство.

"Разыгрывали чемпионство раньше две команды - ЦСКА и "Зенит", но в этом сезоне включилась третья. "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу, он и включился. Я был бы очень рад, если бы в борьбу включились и другие команды. Это интрига, интерес. Три команды сейчас борются за чемпионство, и это великолепно, что тут говорить. "Спартак" созрел для чемпионства, немаловажное значение имеет то, кто руководит командой и кто ставит игру. Конечно, я в адрес Массимо Карреры хочу сказать немало лестных слов, он игру команде поставил. У него высокая требовательность к игрокам по части самоотдачи, соблюдению игровой дисциплины. Это проглядывается в играх, вот и результат. У каждой из трех команд впереди игры непростые. Я вице-президент РФС и должен быть нейтрален, но во мне течет спартаковская кровь, поэтому сами понимаете мое желание", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
Теги: Симонян Спартак
Сегодня, 20:35
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: Лезгиныч (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (2)
online

пора бы Федуну и Мудко включиться чтобы иллюзий даже не возникало у пуловых,за беспредел с Арсеналом бомжи должны ответить с Рубином,ровно такой же пенальти в ворота зенита и гол из вне игры в пользу атаки Рубина
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 20:57) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Конечно спартак команда не подзаборная.
Но чемпион-заборный! На многих заборах я видел надпись:"спартак чемпион"
Регистрация: 30.10.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.