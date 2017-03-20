Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:35
Никита Симонян: "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу за чемпионство (2)
Никита Симонян: "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу за чемпионство (2)
18:07
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так (видео) (3)
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так (видео) (3)
14:25
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (5)
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (5)
13:55
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (6)
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (6)
Никита Симонян: "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу за чемпионство
Вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что "Спартак" созрел для того, чтобы включиться в борьбу за чемпионство.
"Разыгрывали чемпионство раньше две команды - ЦСКА и "Зенит", но в этом сезоне включилась третья. "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу, он и включился. Я был бы очень рад, если бы в борьбу включились и другие команды. Это интрига, интерес. Три команды сейчас борются за чемпионство, и это великолепно, что тут говорить. "Спартак" созрел для чемпионства, немаловажное значение имеет то, кто руководит командой и кто ставит игру. Конечно, я в адрес Массимо Карреры хочу сказать немало лестных слов, он игру команде поставил. У него высокая требовательность к игрокам по части самоотдачи, соблюдению игровой дисциплины. Это проглядывается в играх, вот и результат. У каждой из трех команд впереди игры непростые. Я вице-президент РФС и должен быть нейтрален, но во мне течет спартаковская кровь, поэтому сами понимаете мое желание", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
"Разыгрывали чемпионство раньше две команды - ЦСКА и "Зенит", но в этом сезоне включилась третья. "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу, он и включился. Я был бы очень рад, если бы в борьбу включились и другие команды. Это интрига, интерес. Три команды сейчас борются за чемпионство, и это великолепно, что тут говорить. "Спартак" созрел для чемпионства, немаловажное значение имеет то, кто руководит командой и кто ставит игру. Конечно, я в адрес Массимо Карреры хочу сказать немало лестных слов, он игру команде поставил. У него высокая требовательность к игрокам по части самоотдачи, соблюдению игровой дисциплины. Это проглядывается в играх, вот и результат. У каждой из трех команд впереди игры непростые. Я вице-президент РФС и должен быть нейтрален, но во мне течет спартаковская кровь, поэтому сами понимаете мое желание", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.