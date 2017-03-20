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Доменико Кришито: для меня большое удовольствие выступать за "Зенит"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито, проведший в игре с "Арсеналом" 14 гол за сине-бело-голубых, заявил, что счастлив выступать за петербургскую команду.

"Счастлив стать лучшим бомбардиром "Зенита" в истории среди защитников клуба. Для меня большое удовольствие выступать за эту команду", - написал Кришито в инстаграме.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 20:51
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2
(0)
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:25) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вякать будете, если дома сможете выиграть, что сомнительно.
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: Frying Horse (Сегодня, 20:52) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Плечевые", говорят - тоже не стыдятся. В добрый путь. На трассе
Регистрация: 20.03.2017
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