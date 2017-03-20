Доменико Кришито: для меня большое удовольствие выступать за "Зенит"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито, проведший в игре с "Арсеналом" 14 гол за сине-бело-голубых, заявил, что счастлив выступать за петербургскую команду.



"Счастлив стать лучшим бомбардиром "Зенита" в истории среди защитников клуба. Для меня большое удовольствие выступать за эту команду", - написал Кришито в инстаграме.