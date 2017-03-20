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Артем Дзюба отправился в Москву на медобследование
Заместитель руководителя департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров объяснил, почему нападающий "Зенита" Артем Дзюба покинул расположение сборной России в Краснодаре.
"Он отправился в Москву на медицинское обследование, которое пройдет в самое ближайшее время. После него станет понятно, сможет ли он продолжить сбор", - цитирует Владимирова "Р-Спорт".
У 28-летнего форварда проблемы с коленом.
"Он отправился в Москву на медицинское обследование, которое пройдет в самое ближайшее время. После него станет понятно, сможет ли он продолжить сбор", - цитирует Владимирова "Р-Спорт".
У 28-летнего форварда проблемы с коленом.
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