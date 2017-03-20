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Артем Дзюба отправился в Москву на медобследование

Заместитель руководителя департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров объяснил, почему нападающий "Зенита" Артем Дзюба покинул расположение сборной России в Краснодаре.

"Он отправился в Москву на медицинское обследование, которое пройдет в самое ближайшее время. После него станет понятно, сможет ли он продолжить сбор", - цитирует Владимирова "Р-Спорт".

У 28-летнего форварда проблемы с коленом.
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 21:22
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№4 Написал: Лезгиныч (Сегодня, 21:37) #
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online

все это чтобы не играть за сборную Россию,его сборная во львове
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:37) #
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online

Цитата: FCD 1923
А чего в Москву-то? В Питере Зенит зачистил фонд медицинского страхования до последнего рубля?

Тимирязевка в Москве ведь. В Питере и рядом ничего подобного отродясь не было.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
А чего в Москву-то? В Питере Зенит зачистил фонд медицинского страхования до последнего рубля?
Регистрация: 19.10.2008
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (2)
online

Баобаб постоянно валится в штрафной как после топора, в этот раз сильно ноги поджал..видимо ветки подломились...
Регистрация: 13.03.2017
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