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Жозе Моуринью подарил Бердыеву сувенир в виде кубка (фото)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подарил вице-президенту "Ростова" Курбану Бердыеву памятный сувенир в виде кубка, сообщает твиттер донского клуба.

Ранее в сети появилось видео, как Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Англии, передал в раздевалку "Ростова" черную коробку, содержимое которой не сообщалось. Сам португальский специалист рассказал, что получил подарок в Ростове-на-Дону, поэтому должен был сделать ответный жест.

Жозе Моуринью подарил Бердыеву сувенир в виде кубка (фото)
Теги: Моуринью Бердыев Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 22:06
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(7)
№4 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 23:10) #
  • -2
  •  (2)
online

Надувной? smile
Регистрация: 26.03.2009
№3 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 22:29) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Подьeбал или уважил???

тот случай, когда 2 в 1


--------------------
Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:20) #
  • +2
  •  (4)

Оригинальный подарок....
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:17) #
  • -6
  •  (14)

Подьeбал или уважил???
Регистрация: 3.03.2007
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