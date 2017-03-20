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Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал слова наставника "Зенита" Мирчи Луческу, который заявил, что его команда сильнее всех в чемпионате России.

"Для начала надо посмотреть в таблицу. "Зенит" отстает от "Спартака" на шесть очков. Кто кого сильнее, надо доказывать не на словах, а на деле. Обыграли "Арсенал"? Ну да, хорошо. Но до этого, видимо, у команды не очень получалось", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".
Теги: Карпин Луческу Зенит
Сегодня, 22:24
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(4)
№3 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 22:46) #
  • +1
  •  (3)

не надо пенсию всерьёз воспринимать ...летом пойдет домой курей пасти!
Регистрация: 20.03.2016
№2 Написал: максим касаткин (Сегодня, 22:41) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
валера верим а зенит сасать будет у спартака
Регистрация: 16.03.2017
№1 Написал: зеленая оса (Сегодня, 22:35) #
  • -1
  •  (5)

Валера smile
Регистрация: 10.03.2017
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