Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал слова наставника "Зенита" Мирчи Луческу, который заявил, что его команда сильнее всех в чемпионате России.



"Для начала надо посмотреть в таблицу. "Зенит" отстает от "Спартака" на шесть очков. Кто кого сильнее, надо доказывать не на словах, а на деле. Обыграли "Арсенал"? Ну да, хорошо. Но до этого, видимо, у команды не очень получалось", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".