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Павел Нехайчик будет тренироваться индивидуально на сборе в Турции

Полузащитник "Оренбурга" Павел Нехайчик будет заниматься по индивидуальной программе на тренировочном сборе в Турции во время перерыва в чемпионате России на матчи национальных сборных, сообщил агентству "Р-Спорт" пресс-атташе клуба Алексей Сорокин.

"У нас все в строю перед этим контрольным сбором, новых травм нет. По-прежнему травмирован Нехайчик, который травмировался на заключительной стадии зимних сборов – он будет тренироваться в Турции индивидуально, врачи пока не называют сроки его восстановления. Также все еще травмирован (Георгий) Габулов – остальные будут готовиться к матчу со "Спартаком" в общей группе", - сказал Сорокин.
Теги: Нехайчик Оренбург
Сегодня, 16:06
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