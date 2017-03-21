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Амир Натхо пропустит не менее двух недель из-за травмы

Полузащитник "Локомотив" Амир Натхо будет восстанавливаться после повреждения крестообразных связок колена как минимум две-три недели, после этого срока станет понятно, потребуется ли ему операция. Об этом ТАСС рассказал отец игрока Адам Натхо.

"Амир набрал неплохой ход, и тут на ровном месте получил травму. У него переплелись ноги, и он неудачно упал, повредив крестообразные связки колена. Две-три недели будет консервативное лечение, и если восстановится, то будет отлично. А если нет, то возможно хирургическое вмешательство, врачи будут решать", - сказал отец игрока.
Теги: Локомотив Натхо
Сегодня, 16:16
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:58) #
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Как у Черышева младшего, много амбиций , много талантов, а не готов играть в МУжской Футбол .


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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