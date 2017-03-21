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"Амкар" может продать защитника Николая Зайцева

"Амкар" летом готов расстаться со своим защитником Николаем Зайцевым. К футболисту проявляют интерес сразу несколько клубов, сообщает ФАН.

В числе наиболее заинтересованных игроком считается казанский "Рубин". По данным источника, сумма трансфера футболиста может составить порядка 2 млн евро.
Теги: Амкар
Сегодня, 16:28
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:36) #
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Прям как Медведев....Денег нет , но вы ДЕРЖИТЕСЬ....УДАЧИ ...И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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