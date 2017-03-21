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Александр Канищев: проблема "Зенита" в том, что сейчас хромает вся команда
Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев поделился мнением, почему команда Мирчи Луческу показывает невыразительную игру.
"Видимо, "Зенит" сейчас в таком состоянии, что только так, за счет этих судейских решений в матче с "Арсеналом", может побеждать. "Зенит" сейчас не в лучшем состоянии. Команда всегда от кого-то зависит, от ведущих игроков. В данном случае многие зависит от Жулиано и Мигеля Данни. Но думаю, что проблемы гораздо серьезней — дело не в том, что они не в форме, а в том, что вся команда, скажем так, хромает", - цитирует Канищева "Спорт день за днем".
"Видимо, "Зенит" сейчас в таком состоянии, что только так, за счет этих судейских решений в матче с "Арсеналом", может побеждать. "Зенит" сейчас не в лучшем состоянии. Команда всегда от кого-то зависит, от ведущих игроков. В данном случае многие зависит от Жулиано и Мигеля Данни. Но думаю, что проблемы гораздо серьезней — дело не в том, что они не в форме, а в том, что вся команда, скажем так, хромает", - цитирует Канищева "Спорт день за днем".
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