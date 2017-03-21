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Александр Канищев: проблема "Зенита" в том, что сейчас хромает вся команда

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев поделился мнением, почему команда Мирчи Луческу показывает невыразительную игру.

"Видимо, "Зенит" сейчас в таком состоянии, что только так, за счет этих судейских решений в матче с "Арсеналом", может побеждать. "Зенит" сейчас не в лучшем состоянии. Команда всегда от кого-то зависит, от ведущих игроков. В данном случае многие зависит от Жулиано и Мигеля Данни. Но думаю, что проблемы гораздо серьезней — дело не в том, что они не в форме, а в том, что вся команда, скажем так, хромает", - цитирует Канищева "Спорт день за днем".
Теги: Зенит
Сегодня, 16:36
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№6 Написал: AnK. (Сегодня, 17:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
У ЗЕНИТА . СЕЙЧАС просто нет коллектива, один Дани старается поднять победный дух , остальные отрабатывают контракт, при чём очень плохо, сразу вспоминаются и Халк и Витсель, которые бились и старались.

Правильно. А распиаренные "мегазвёзды":Дзюба,Кокорин,
Шатов просто зажрались
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: ВитекX-boxоf (Сегодня, 17:23) #
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online

Цитата: Kytarba
Ребята хорош уже х.уйню городит,если сегодня у вас выходной и не делом заняты,прочитаете хорошую книжку,можно и про футбол

пля зефира-кутарбовна.... ты можешь не п1здить... пля... посоветуй пля... книгу про выращивание рассады пля... в домашних условиях.. интересует укроп пля и петрушка пля пля... п1дор базелик пля с кинзой приветствуются... пля накуй пля....
Регистрация: 21.03.2017
№4 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: Игорь Казьмин
У ЗЕНИТА . СЕЙЧАС просто нет коллектива, один Дани старается поднять победный дух , остальные отрабатывают контракт, при чём очень плохо, сразу вспоминаются и Халк и Витсель.


какие слова,надо записать "поднять победный дух",валяется пля этот дух,наверняка "Спартак" уронил и вот Дани питается поднять...или еще один ниже со своим п1здежом на счет воспитанников,пля той страны давно нет ,а эти еще там в каком то веке..В "Спартаке напр.дух поднимают)) одни Спартаковские воспитанники Промес,Зе Луиш,во главе Спартаковцем тренером..В "Ростове" одни Ростовчане..Ребята хорош уже х.уйню городит,если сегодня у вас выходной и не делом заняты,прочитаете хорошую книжку,можно и про футбол,может чему то научитесь..ваши советы приберегите для вашей семи,в футбольных клубах люди чуть чуть)) с мозгами ,не беспокойтесь за них,пощадите свои нервы,опять же для благо вашей семьи..
P/S а,куда делся пост на счет воспитанников? френд самоликвидировася? или повесился ,тяжелый случай..нет его удалили а, говорят в стране нет цензуры,есть свобода слова.брехня!!))
Регистрация: 17.03.2008
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:13) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Проблема Синита в том, что есть Спартак.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:55) #
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[/quote] вся команда, скажем так, хромает",[quote]

и хрюкает
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:55) #
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У ЗЕНИТА . СЕЙЧАС просто нет коллектива, один Дани старается поднять победный дух , остальные отрабатывают контракт, при чём очень плохо, сразу вспоминаются и Халк и Витсель, которые бились и старались.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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