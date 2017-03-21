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Никита Симонян: Дзюба стал сам создавать себе голевые моменты, его уровень растёт
Бывший нападающий "Спартака", первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян оценил состояние нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, ранее выступавшего за красно-белых.
"Мне нравится, как изменился Артём Дзюба. Я смотрел последний матч "Зенита" с "Арсеналом" и могу сказать, что Артём разнообразил свою игру. Раньше в "Зените" играли "на столба", как говорят в баскетболе. Ему много навешивали с флангов или просто делали забросы. Теперь Дзюба стал отходить за мячом к центру поля и разыгрывать комбинации. Он сам создаёт себе голевые моменты, а не ждёт, когда ему сделают острую ситуацию. Уровень мастерства Дзюбы растёт", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
"Мне нравится, как изменился Артём Дзюба. Я смотрел последний матч "Зенита" с "Арсеналом" и могу сказать, что Артём разнообразил свою игру. Раньше в "Зените" играли "на столба", как говорят в баскетболе. Ему много навешивали с флангов или просто делали забросы. Теперь Дзюба стал отходить за мячом к центру поля и разыгрывать комбинации. Он сам создаёт себе голевые моменты, а не ждёт, когда ему сделают острую ситуацию. Уровень мастерства Дзюбы растёт", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
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