Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Никита Симонян: Дзюба стал сам создавать себе голевые моменты, его уровень растёт

Бывший нападающий "Спартака", первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян оценил состояние нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, ранее выступавшего за красно-белых.

"Мне нравится, как изменился Артём Дзюба. Я смотрел последний матч "Зенита" с "Арсеналом" и могу сказать, что Артём разнообразил свою игру. Раньше в "Зените" играли "на столба", как говорят в баскетболе. Ему много навешивали с флангов или просто делали забросы. Теперь Дзюба стал отходить за мячом к центру поля и разыгрывать комбинации. Он сам создаёт себе голевые моменты, а не ждёт, когда ему сделают острую ситуацию. Уровень мастерства Дзюбы растёт", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
Теги: Симонян Дзюба Зенит
Сегодня, 18:23
Напечатать
15
(5)
№15 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 20:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сам себе называется онанизм.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№14 Написал: Виталий Лодовский (Сегодня, 20:02) #
  • -2
  •  (2)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 21.03.2017
№13 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Боже! Сколько гениальных футбольных гениев пропадает на этом сайте! Блестящие умы! Куда там до них какому то старому армянину!

Бездари всегда много мнят о себе...
Регистрация: 24.09.2013
№12 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:51) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Боже! Сколько гениальных футбольных гениев пропадает на этом сайте! Блестящие умы! Куда там до них какому то старому армянину!
Регистрация: 23.08.2016
№11 Написал: interested (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ДЗЮБА СТАЛ САМ СОЗДАВАТЬ СЕБЕ ГОЛЕВЫЕ МОМЕНТЫ
...и ни одного из них не реализовывать. Зато страдает "падучей болезнью", как Йозеф Швейк, что и приносит результат.
Регистрация: 18.10.2013
№10 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Уровень художественных падений растёт.
Регистрация: 9.08.2015
№9 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:01) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Никита Симонян: Дзюба стал сам создавать себе голевые моменты, его уровень растёт
Бывший нападающий "Спартака", первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян оценил состояние нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, ранее выступавшего за красно-белых.
"Мне нравится, как изменился Артём Дзюба. Я смотрел последний матч "Зенита" с "Арсеналом" и могу сказать, что Артём разнообразил свою игру.
После одного матча, где Дзюба сыграл более активнее, чем раньше, всё это не стоит того, чтобы об этом даже говорить. А вот новость от Симоняна, что оказывается "раньше в "Зените" играли "на столба", как говорят в баскетболе, ему много навешивали с флангов или просто делали забросы, теперь Дзюба стал отходить за мячом к центру поля и разыгрывать комбинации"- это настоящая бомба!!! И невдомёк Симоняну, что Зенит никогда не играл в такой упрощённый футбол("...ему много навешивали с флангов...") и не будет. А знает ли Симонян, что центрфорвард должен в первую очередь бить по воротам и обыгрывать один в один, чего, к сожалению, Дзюба не умеет.
Регистрация: 13.11.2009
№8 Написал: vlees^^ (Сегодня, 18:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ага сам создает.просто ржу,Дзюба не обыграть,не убежать не может,вся его игра строится на симуляциях,иногда везет и мяч от головы или ноги залетает в ворота,а так средний нападающий который попал в основу зенита только благодаря лимиту,Рондон был на голову сильнее что и доказал в Англии
Регистрация: 15.03.2017
№7 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:55) #
  • +2
  •  (4)

Столбом был, столбом и остался. Столб расти не может.
Регистрация: 30.08.2008
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (1)

Симоняну 90 лет. чего вы хотите?
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: AnK. (Сегодня, 18:49) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Симонян совсем плох. Заговариваться начал.
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:45) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Свинота примолкла чего то. Про деревья не поет. Против авторитета то спартаковского? grimacing
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 18:40) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Не поздновато ли в 28 лет ему расти как футболисту??? Скорее в ближайшее время он на спад пойдёт. Многие раскрываются в этом возросте, но это не про Дзюбу, ну нету у него такого таланта игрока, как чёс его языка
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (7)

хахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
Регистрация: 17.03.2017
№1 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 18:31) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
адекватное мнение
Регистрация: 13.02.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.