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Александр Кержаков: у меня никогда не было звездной болезни

Форвард "Зенита" Александр Кержаков заявил, что у него никогда не было звездной болезни.

"У меня не было звёздной болезни. Когда в 19 лет о тебе начинают писать и говорить, тебе кажется, что всё крутится вокруг тебя. В таких ситуациях я возвращал на землю сам себя. Шутки вокруг меня? Я не обращаю на них внимания", - цитирует Кержакова "Спорт FM".
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 19:39
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(0)
№4 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 20:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сабака-бабака
Кержаков ..... Кержаков .... А кто это ?....


Ник отражает суть. Гав гав. Гы.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№3 Написал: Виталий Лодовский (Сегодня, 20:00) #
  • -6
  •  (6)

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Регистрация: 21.03.2017
№2 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (7)
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Цитата: Сабака-бабака
Кержаков ..... Кержаков .... А кто это ?....

Успешный человек,в отличие от тебя.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 19:43) #
  • -6
  •  (12)

Кержаков ..... Кержаков .... А кто это ?....
Регистрация: 21.01.2016
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