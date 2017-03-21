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Алексей Игонин: Черчесов вызвал в сборную сильнейших
Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин оценил факт того, что в сборной России сократилось до минимума количество игроков из питерской команды.
"Это объективно. Самый яркий футболист "Зенита" на данный момент — Данни, но никак не россияне. Респект Станиславу Саламовичу Черчесову, вызывающему в сборную действительно сильнейших на данный момент. Например, "Ростов" сейчас выглядит хорошо — и в сборную вызвано сразу четыре игрока с берегов Дона. Абсолютно правильно", — цитирует Игонина "Спорт день за днём".
"Это объективно. Самый яркий футболист "Зенита" на данный момент — Данни, но никак не россияне. Респект Станиславу Саламовичу Черчесову, вызывающему в сборную действительно сильнейших на данный момент. Например, "Ростов" сейчас выглядит хорошо — и в сборную вызвано сразу четыре игрока с берегов Дона. Абсолютно правильно", — цитирует Игонина "Спорт день за днём".
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