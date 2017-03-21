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Сергей Прядкин: "Спартак" - "Зенит" сыграют поздно из-за финала Кубка Гагарина

Президент РФПЛ Сергей Прядкин о причинах проведения матча "Спартак" — "Зенит" в воскресенье 16 апреля в 20.00.

"Такое решение связано с проведением финала Кубка Гагарина. Нас очень просили начать позже. Если бы это был полуфинал или четвертьфинал — это одно, но это финал, хоккеисты очень попросили полчаса времени — телевизионное вещание. Только из-за этого.

Мы понимаем, что кому-то создадим неудобства, но у нас хоккейные и футбольные болельщики многие одни и те же, поэтому ребята должны это понять", — цитирует Прядкина "Р-Спорт".
Теги: Прядкин Зенит Спартак
Сегодня, 20:36
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29
(6)
№29 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 22:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Цитата: oukb8071988
а если овертайм?
это раз
во-вторых, почему идут на поводу у меньшинства?


У секс меньшинства передастов болельщиков из питербурга что-ли? joy


не, я говорю именно о том,что хоккейных болел - меньшинство
а тут еще такой матч, один из самых ключевых в чемпионате. И делают в угоду меньшинству
это конечно, большой и жирный минус матч тв
Регистрация: 24.11.2008
№28 Написал: Лезгиныч (Сегодня, 22:04) #
  • -3
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Цитата: vermis_64
Прелестно! Свиньи не сомневаются, что в финале будет СКА! Молодцы. Все правильно понимают.

не будете,но даже если и попадете туда,Магнитка вынесет ваше кабинетное недеразумение,как это было в прошлом году с Цска,потому что там реально команда,которая играет в хоккей,а не тепличное детище питерской хунты
Регистрация: 19.03.2017
№27 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:53) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oukb8071988
а если овертайм?
это раз
во-вторых, почему идут на поводу у меньшинства?


У секс меньшинства передастов болельщиков из питербурга что-ли? joy


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№26 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Цитата: oukb8071988
А ведь у хоккея поклонников даже в нашей стране в десятки раз меньше

Мне хоккей тоже по барабану. Но, увы, тут все не так. Хоккей сейчас - шоу. С пивком, девушками-фигуристками и т. п. А футбол, дико извиняюсь - убожество. Не сама игра, разумеется, а организация.


даже если так, все это шоу - для более узкого круга лиц
вот Челябинск - считается хоккейным городом
а я на 5 футбольных болельщиков знаю 1 хоккейного
такие дела
Регистрация: 24.11.2008
№25 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 21:52) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Kolpino2
А футбол, дико извиняюсь - убожество. Не сама игра, разумеется, а организация.

Зачастую и игра тоже.
Регистрация: 26.09.2015
№24 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:50) #
  • 0
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Цитата: oukb8071988
А ведь у хоккея поклонников даже в нашей стране в десятки раз меньше

Мне хоккей тоже по барабану. Но, увы, тут все не так. Хоккей сейчас - шоу. С пивком, девушками-фигуристками и т. п. Тут и по телеку приятно поглядеть. А футбол, дико извиняюсь - убожество. Не сама игра, разумеется, а организация.
Регистрация: 12.11.2007
№23 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 21:48) #
  • +1
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Болеет за:
«МЮ»
Могли бы и раньше начать. Например в 14:30, погода самое то в это время в апреле и к хоккею все кто хотел успеют. А вот если хоккейный матч затянется на футбол не успеть.
Регистрация: 26.09.2015
№22 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Свиньи не сомневаются, что в финале будет СКА! Молодцы


при чем здесь ска или еще кто то?
я вот например, даже не в курсе, кто вообще там может в финал выйти. Адмиралы, Барысы, что там еще.
мне мягко говоря, все равно.
Они начнут в 17-00 по Москве. Спартак-Зенит - в 20-00. А если будут играть 3 овертайма, ты готов лихорадочно искать сопку?
Это ладно, я на диване сижу. А людям домой возвращаться по Москве/ в Подмосковье / к черту на кулички на ночь глядя. А ведь у хоккея поклонников даже в нашей стране в десятки раз меньше. Пусть регламент свой переписывают
Регистрация: 24.11.2008
№21 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 21:43) #
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Цитата: vlees^^
Цитата: ssss13 ssss13
хоккей это конечно хорошо,но причём тут московский зритель,а подмосковный? Спартаку,вообще,насрать на этот кхл. конечно в понедельник да в такое время аншлаг мы не сделаем,но и пустой стадион не будет,хотя,а почему бы и не аншлаг?

Какой понедельник?В воскресенье играем,будет аншлаг,все-таки играет самая популярная команда страны против бледно-голубого питерского середняка,все захотят увидеть как красно-белый болт заедет в анус питерской посредственности,,судья теперь вряд ли посмеет судить как было в бандитском Питере,сразу его там и повесят.

пардон, я с Оренбургом попутал.


--------------------
Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№20 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:39) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: oukb8071988
а если овертайм?

Хм. СКА-ЦСКА в прошлом сезоне их целых три было. Ну... Поставят на микрофон Гену Орлова, он выкрутится "остроумным" комментарием.
Цитата: vlees^^
,судья теперь вряд ли посмеет судить как было в бандитском Питере

Еще как будет. Он у вашего разукрашенного болта резьбу посрывает раз и навсегда. Никакой метчик не поможет. Будет пис-а вместо болта. Придется в Спарту переименовываться.
Регистрация: 12.11.2007
№19 Написал: soloz Россия (Сегодня, 21:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи не сомневаются, что в финале будет СКА! Молодцы. smile sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№18 Написал: vlees^^ (Сегодня, 21:25) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssss13 ssss13
хоккей это конечно хорошо,но причём тут московский зритель,а подмосковный? Спартаку,вообще,насрать на этот кхл. конечно в понедельник да в такое время аншлаг мы не сделаем,но и пустой стадион не будет,хотя,а почему бы и не аншлаг?

Какой понедельник?В воскресенье играем,будет аншлаг,все-таки играет самая популярная команда страны против бледно-голубого питерского середняка,все захотят увидеть как красно-белый болт заедет в анус питерской посредственности,,судья теперь вряд ли посмеет судить как было в бандитском Питере,сразу его там и повесят.
Регистрация: 15.03.2017
№17 Написал: junga Сочи (Сегодня, 21:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Тот самый случай, когда Канделаки возжелала сесть на два стула одним седалищем.


пердак у Тины подходящий,
из двух достойнейших частей
одна кругла как мяч, другая шайба
Сидеть удобно ей на стульях всех


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№16 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 21:19) #
  • -1
  •  (1)

хоккей это конечно хорошо,но причём тут московский зритель,а подмосковный? Спартаку,вообще,насрать на этот кхл. конечно в понедельник да в такое время аншлаг мы не сделаем,но и пустой стадион не будет,хотя,а почему бы и не аншлаг?


--------------------
Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№15 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 21:17) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees^^

А где был ваш коллектив пока из него не сделали игрушку для воришек Ротенбергов и Тимченко,ржу с питерских идиотов

Унылая отмазка кб-никчемности))


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№14 Написал: vlees^^ (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Прелестно! Свиньи не сомневаются, что в финале будет СКА! Молодцы. Все правильно понимают.

Вся страна презирает ваш ска,нашли чем гордиться,обычная игрушка для воришек вроде Тимченко,бгг
Регистрация: 15.03.2017
№13 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
а если овертайм?
это раз
во-вторых, почему идут на поводу у меньшинства?
Регистрация: 24.11.2008
№12 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:12) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Прелестно! Свиньи не сомневаются, что в финале будет СКА! Молодцы. Все правильно понимают.
Регистрация: 23.08.2016
№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: Нет
Болельщики одни и те же,а клубы разные..

Ну, не суди по своему КБ-типа братству. У меня отец, к примеру, смотрит игры ведущих футбольных российских клубов, а хоккей практически весь, что показывают (СКА зачастую вживую). Что поделаешь, играл, теперь фанатеет.
Регистрация: 12.11.2007
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:09) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Урод


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Дебилы! Финал хоккея может закончиться после овертайма и серии буллитов, т.е. окончание непредсказуемо. Или везде уже договорились? А что в субботу футболистам нельзя было сыграть ?


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№8 Написал: vlees^^ (Сегодня, 21:07) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: Лезгиныч
пошли в трещину со своей СосиСКАй,вперед красно белый Ярославль

Бугага, а где ваш коллектив?

А где был ваш коллектив пока из него не сделали игрушку для воришек Ротенбергов и Тимченко,ржу с питерских идиотов
Регистрация: 15.03.2017
№7 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 21:05) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лезгиныч
пошли в трещину со своей СосиСКАй,вперед красно белый Ярославль

Бугага, а где ваш коллектив?


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А чего не по лига чемпионскому времени? В 22.45 самое заебись было бы.. сразу можно на работу!!

Логика просто отсутствует .. хоккеисты у него попросили .. ага

Это тина что-ли хуесоска попросила( тоже на "х" что и хоккеисты )? laughing

И так судьи слепые а тут новые оправдания сразу..


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Хидя (Сегодня, 20:54) #
  • -2
  •  (12)

бомжеиоб в любое время суток не теряет свою ценность...
Регистрация: 13.03.2017
№4 Написал: seryu Москва (Сегодня, 20:54) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Пивовед
уроды.. За копейку удавятся..


Да ладно, тут не копейки.
В прайм-тайм, плюс рейтинговые матчи - это несколько лямов будет.
Регистрация: 17.03.2009
№3 Написал: Лезгиныч (Сегодня, 20:47) #
  • -1
  •  (11)

пошли в трещину со своей СосиСКАй,вперед красно белый Ярославль
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:41) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Тот самый случай, когда Канделаки возжелала сесть на два стула одним седалищем..

И шайбу показать и футбик не упустить..

И РЕКЛАМУ ..МНОГО РЕКЛАМЫ !!!

уроды.. За копейку удавятся..

Интересно- Парни, которые должны понять - это он так болельшицкую страну назвал ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Нет (Сегодня, 20:41) #
  • +2
  •  (8)

Болельщики одни и те же,а клубы разные...это же бред.
Регистрация: 21.04.2016
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