Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:08
Марио Фернандес: ЦСКА очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать (2)
Марио Фернандес: ЦСКА очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать (2)
14:27
Виталий Мутко: какой-нибудь Роналду скажет, что у нас плохие поля, а нам потом оправдываться (22)
Виталий Мутко: какой-нибудь Роналду скажет, что у нас плохие поля, а нам потом оправдываться (22)
13:27
Александр Беленов: мы в Краснодар не на экскурсию приехали, а защищать честь страны (видео) (5)
Александр Беленов: мы в Краснодар не на экскурсию приехали, а защищать честь страны (видео) (5)
Сергей Прядкин: "Спартак" - "Зенит" сыграют поздно из-за финала Кубка Гагарина
Президент РФПЛ Сергей Прядкин о причинах проведения матча "Спартак" — "Зенит" в воскресенье 16 апреля в 20.00.
"Такое решение связано с проведением финала Кубка Гагарина. Нас очень просили начать позже. Если бы это был полуфинал или четвертьфинал — это одно, но это финал, хоккеисты очень попросили полчаса времени — телевизионное вещание. Только из-за этого.
Мы понимаем, что кому-то создадим неудобства, но у нас хоккейные и футбольные болельщики многие одни и те же, поэтому ребята должны это понять", — цитирует Прядкина "Р-Спорт".
"Такое решение связано с проведением финала Кубка Гагарина. Нас очень просили начать позже. Если бы это был полуфинал или четвертьфинал — это одно, но это финал, хоккеисты очень попросили полчаса времени — телевизионное вещание. Только из-за этого.
Мы понимаем, что кому-то создадим неудобства, но у нас хоккейные и футбольные болельщики многие одни и те же, поэтому ребята должны это понять", — цитирует Прядкина "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.