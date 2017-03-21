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Сердар Азмун: хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок
Нападающий "Ростова" Сердар Азмун заявил, что хочет развиваться как игрок.
"Были разговоры о том, что "Ливерпуль" проявлял ко мне интерес в зимнее трансферное окно. В любом случае, я не думал, что это было время для того, чтобы переходить. Я бы провел совсем мало игр и большое количество времени на скамейке запасных. "Ливерпуль" собирался углубить состав для определенной части сезона.
Я хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок, поэтому хочу серьезно подойти к выбору нужного момента для перехода. Уверен, что в скором будущем буду играть в европейском топ-клубе", — приводит слова Азмуна sc.qa.
"Газета.ру"
"Были разговоры о том, что "Ливерпуль" проявлял ко мне интерес в зимнее трансферное окно. В любом случае, я не думал, что это было время для того, чтобы переходить. Я бы провел совсем мало игр и большое количество времени на скамейке запасных. "Ливерпуль" собирался углубить состав для определенной части сезона.
Я хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок, поэтому хочу серьезно подойти к выбору нужного момента для перехода. Уверен, что в скором будущем буду играть в европейском топ-клубе", — приводит слова Азмуна sc.qa.
"Газета.ру"
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