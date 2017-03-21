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Сердар Азмун: хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун заявил, что хочет развиваться как игрок.

"Были разговоры о том, что "Ливерпуль" проявлял ко мне интерес в зимнее трансферное окно. В любом случае, я не думал, что это было время для того, чтобы переходить. Я бы провел совсем мало игр и большое количество времени на скамейке запасных. "Ливерпуль" собирался углубить состав для определенной части сезона.

Я хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок, поэтому хочу серьезно подойти к выбору нужного момента для перехода. Уверен, что в скором будущем буду играть в европейском топ-клубе", — приводит слова Азмуна sc.qa.

"Газета.ру"
Теги: Азмун Ростов
Сегодня, 20:42
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(2)
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Говно-вопрос... Переходи! И ты узнаешь, Бердыев - тренеришка, или ты - игрочишка.
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:04) #
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Ну, отчего бы Бердыеву себя и в Европе не попробовать?
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:44) #
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Ты, милый, в Ростове-то сейчас, мягко говоря, не фееришь, а в "гейропейский топ-клуб" собираешься... smirk
Регистрация: 6.08.2008
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