Сердар Азмун: хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун заявил, что хочет развиваться как игрок."Были разговоры о том, что "Ливерпуль" проявлял ко мне интерес в зимнее трансферное окно. В любом случае, я не думал, что это было время для того, чтобы переходить. Я бы провел совсем мало игр и большое количество времени на скамейке запасных. "Ливерпуль" собирался углубить состав для определенной части сезона.Я хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок, поэтому хочу серьезно подойти к выбору нужного момента для перехода. Уверен, что в скором будущем буду играть в европейском топ-клубе", — приводит слова Азмуна sc.qa.