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Михаил Вилков: Зе Луиш картинно упал в единоборстве с Кверквелией
Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (1:1) Михаил Вилков прокомментировал спорные моменты игры.
"Несколько слов по самой игре: футболистам спасибо, они старались играть в футбол, не мешали судить, не занимались разговорами и спорам. Игра была зрелищная, на высоких скоростях. Готовясь к каждой игре, мы анализируем тактику, игру отдельных футболистов. Перед этой встречей оговаривалось, что есть отдельные игроки, которые могут симулировать, доставлять неприятности арбитру.
В ситуации на 23-й минуте у Кверквелии рука была на спине Зе Луиша, небольшой толчок присутствовал, но Зе Луиш сам увеличил силу толчка, упал картинно, поэтому многим и могло показаться, что был пенальти. Но в таких матчах одиннадцатиметровый должен быть очевидным для все, поэтому я не назначил пенальти", - цитирует Вилкова "Матч ТВ".
"Несколько слов по самой игре: футболистам спасибо, они старались играть в футбол, не мешали судить, не занимались разговорами и спорам. Игра была зрелищная, на высоких скоростях. Готовясь к каждой игре, мы анализируем тактику, игру отдельных футболистов. Перед этой встречей оговаривалось, что есть отдельные игроки, которые могут симулировать, доставлять неприятности арбитру.
В ситуации на 23-й минуте у Кверквелии рука была на спине Зе Луиша, небольшой толчок присутствовал, но Зе Луиш сам увеличил силу толчка, упал картинно, поэтому многим и могло показаться, что был пенальти. Но в таких матчах одиннадцатиметровый должен быть очевидным для все, поэтому я не назначил пенальти", - цитирует Вилкова "Матч ТВ".
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