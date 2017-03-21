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Михаил Вилков: Зе Луиш картинно упал в единоборстве с Кверквелией

Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (1:1) Михаил Вилков прокомментировал спорные моменты игры.

"Несколько слов по самой игре: футболистам спасибо, они старались играть в футбол, не мешали судить, не занимались разговорами и спорам. Игра была зрелищная, на высоких скоростях. Готовясь к каждой игре, мы анализируем тактику, игру отдельных футболистов. Перед этой встречей оговаривалось, что есть отдельные игроки, которые могут симулировать, доставлять неприятности арбитру.

В ситуации на 23-й минуте у Кверквелии рука была на спине Зе Луиша, небольшой толчок присутствовал, но Зе Луиш сам увеличил силу толчка, упал картинно, поэтому многим и могло показаться, что был пенальти. Но в таких матчах одиннадцатиметровый должен быть очевидным для все, поэтому я не назначил пенальти", - цитирует Вилкова "Матч ТВ".
Теги: Вилков Зе Луиш Спартак Локомотив
Сегодня, 21:16
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42
(11)
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№42 Написал: Климак 32 (Сегодня, 22:30) #
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online

Цитата: Хидя
файерожопых

Внутреполостных smile


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№41 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хидя
что же так беспокоит то файерожопых?

Ну я тебе открою секрет, что с файерами в жопах ловили болел у совершенно всех клубов из первой половины чемпа, так что тут болельщикам конкретно одного какого-то клуба такое не приписать, не старайся)))
Регистрация: 8.11.2015
№40 Написал: Хидя (Сегодня, 22:27) #
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что же так беспокоит то файерожопых?
Регистрация: 13.03.2017
№39 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Александр Иванов,
вот и увидим кто и как играет!

Ну так да. В чём у них тут срач - не понимаю. Один дурак сказал - другие подхватили.
Допустим, что "Зенит" проиграет и что? Я что ли проиграл? Нет, проиграли ОНИ. Но тут так все воюют друг с другом, как будто сами на поле выходят, проигрывают или выигрывают и потом от злости или от радости друг на друга нападают)
Регистрация: 8.11.2015
№38 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 22:25) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что ж так полыхает-то у свинот))


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№37 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:24) #
  • +1
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online

Александр Иванов,
вот и увидим кто и как играет!
Регистрация: 27.07.2016
№36 Написал: _бояра_ (Сегодня, 22:23) #
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online

Blessing,

краля помойная, вилков свое очко защищает, а не полдставляет, в отличие от тебя

смердящий, зови себя хоть лазуревым, хоть арктическим льдом, а голубизна твоя так и прет
Регистрация: 10.02.2017
№35 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 22:22) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
acetophenon,
помню с амкаром кто то другой визжал! или я перепутал!? stuck_out_tongue_closed_eyes

Да все визжат) Задрали, если честно) Сами не играют, но выступают так, словно играют) будто нельзя спокойно новости обсуждать
Регистрация: 8.11.2015
№34 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:20) #
  • +1
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online

acetophenon,
помню с амкаром кто то другой визжал! или я перепутал!? stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 27.07.2016
№33 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 22:18) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хидя
бу-га-га..нах..й ваши пенальти и так титул возьмем.

Титул "Провал концовки сезона 2017"?!
Регистрация: 8.11.2015
№32 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, давайте, визжите же! Визжите!
Регистрация: 6.12.2014
№31 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 22:16) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хидя
голубой пул можно наказать только жёстко опустив его, поставив на колени.,вместе с миллерами и прочими дюковыми и всей швоблой со свистками...На Открытие Арена будет вам судилище, бойтесь!

Но этого ж не случится, для этого играть нужно уметь)
Регистрация: 8.11.2015
№30 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:06) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: olegan
Цитата: Blessing
Твоё мнение вообще здесь десятое, дятел.

Иди на xyй отсюда,проститутка дрявая!

joy
Регистрация: 15.03.2017
№29 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:02) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: utekay
это заговор! повырезали отовсюду и даже в прямом эфире запикали


Как тут не запикать, посмотри на это отродье, как они разговаривают здесь, и как мы.
Всех отписавшихся, кроме, как быдло, не назвать.


Главное не забудь что ты здесь тоже отписался!
Регистрация: 30.07.2014
№28 Написал: olegan кениг (Сегодня, 22:00) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Твоё мнение вообще здесь десятое, дятел.

Иди на xyй отсюда,проститутка дрявая!
Регистрация: 19.03.2011
№27 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:55) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Цитата: Blessing
Всех отписавшихся, кроме, как быдло, не назвать.

Слышь тварь,самое главное быдло здесь ты и друзья твои,такие же ушлепаны....

Твоё мнение вообще здесь десятое, дятел.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№26 Написал: Хидя (Сегодня, 21:54) #
  • +2
  •  (8)

голубой пул можно наказать только жёстко опустив его, поставив на колени.,вместе с миллерами и прочими дюковыми и всей швоблой со свистками...На Открытие Арена будет вам судилище, бойтесь!
Регистрация: 13.03.2017
№25 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:54) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Цитата: Blessing
Всех отписавшихся, кроме, как быдло, не назвать.

Слышь тварь,самое главное быдло здесь ты и друзья твои,такие же ушлепаны....

Более смешной высер сложно представить.
Регистрация: 13.08.2015
№24 Написал: olegan кениг (Сегодня, 21:53) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Всех отписавшихся, кроме, как быдло, не назвать.

Слышь тварь,самое главное быдло здесь ты и друзья твои,такие же ушлепаны,которые бегают по веткам и провоцируют людей на срач.
Регистрация: 19.03.2011
№23 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:52) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oukb8071988
к слову сказать, Спартак при Вилкове выиграл в 3 матчах из 15
а Зенит проиграл в 1 из 15, при том же Вилкове
совпадение?

В чем совпадение ищете, хрюши? Здесь не совпадение, а огромная разница в уровне команд. Это очевидно всем, кроме вас. Вы от природы глупы. Но это не ваша вина, это ваша беда.
Регистрация: 13.08.2015
№22 Написал: vlees^^ (Сегодня, 21:52) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Kolpino2,
Крышняк уже поехал смотрю,мнение людей не может значит совпадать confused
Регистрация: 15.03.2017
№21 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:50) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
судя по всему, на удар ногой под 5ую точку Зе он даже не обращает внимания)) вот это - уровень судейства))
к слову сказать, Спартак при Вилкове выиграл в 3 матчах из 15
а Зенит проиграл в 1 из 15, при том же Вилкове
совпадение?
Регистрация: 24.11.2008
№20 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Всех отписавшихся, кроме, как быдло, не назвать.

Отчего же не назвать? Можно множество эпитетов подобрать.
Приветствую.
Регистрация: 13.08.2015
№19 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:47) #
  • -6
  •  (10)

Цитата: vlees^^
Норм че,а игрочишку прям убил на смерть Беляев что он так упал,дно пробивают все глубже и глубже

Цитата: Сибирячок
А дзюба задирал ноги, как при тройном тулупе. Никуя там не картинно. Вилков, иди нахер в свой Нижний Новгород.

2-мя Никами топишь и голосуешь?
Похвально. На всех фронтах за свое КБ-убожество.
Регистрация: 12.11.2007
№18 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 21:47) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
молодец, Вилков! Чётко определился с эпизодом, не повёлся на провокацию негра-симулянта, который только и делает, что падает в штрафной вымаливая пенальти как цирковая обезьяна...при этом проявил великодушие не показав жёлтую за этот цирк.


А чего Дзюба негром стал???
Регистрация: 30.07.2014
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:44) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
это заговор! повырезали отовсюду и даже в прямом эфире запикали


Как тут не запикать, посмотри на это отродье, как они разговаривают здесь, и как мы.
Всех отписавшихся, кроме, как быдло, не назвать.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№16 Написал: vlees^^ (Сегодня, 21:41) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
К моему удивлению, указанный эпизод я не нашёл, видимо он такой незначительный, что его даже не включили в полный видеообзор матча.

это заговор! повырезали отовсюду и даже в прямом эфире запикали

Ну только позорный бледно-голубой шапито из питера обсуждают 3 дня на федеральном канале,засудили их бедных в Перми,3 дня рисовали графики,даже 3Д модель гола нарисовали smile joy ,чокнутая командочка

Пиздyйте уже в Севастополь клоуны бледно голубые joy
Регистрация: 15.03.2017
№15 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:38) #
  • +7
  •  (9)

если вилкова толкнуть двумя руками, думаю, сцуко, приземлился бы прямо на пенкиной точке
Регистрация: 7.12.2016
№14 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:37) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Под натиском нескончаемых рыданий спартаковских болел, я, занятый человек, наконец то улучил минутку, чтобы посмотреть, что же там такое случилось с зелупишем. К моему удивлению, указанный эпизод я не нашёл, видимо он такой незначительный, что его даже не включили в полный видеообзор матча. Так к чему столько стенаний???

Чем ты занят? Фаер выковыривал из глиноземного отверстия?

utekay,
Цитата: utekay
молодец, Вилков! Чётко определился с эпизодом, не повёлся на провокацию негра-симулянта, который только и делает, что падает в штрафной вымаливая пенальти как цирковая обезьяна...при этом проявил великодушие не показав жёлтую за этот цирк.

Этому негру еще ебаться до вашей шлюбы
Регистрация: 2.08.2010
№13 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:35) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
мда... все ясно


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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