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"Ростов" ведет переговоры с новым спонсором

"Ростов" начал первый раунд переговоров с потенциальным спонсором, сообщает ФАН.

Речь идет о частном инвесторе, готовом вложить в клуб серьезные средства — до 6 млн евро ежегодно.

По словам осведомленного источника, пока переговоры далеки от завершения, но представители клуба настроены оптимистично.

В настоящий момент "Ростов" имеет задолжности порядка 360 млн рублей. Эта сумма включает налоги на фонд по оплате труда и премиальные основному составу и тренерскому штабу. По итогам выступления в еврокубках "Ростов" заработал 18,2 млн евро.
Теги: Ростов
Сегодня, 22:04
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№2 Написал: Лезгиныч (Сегодня, 22:17) #
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который год пишут про каких то спонсоров,но что то их не видно
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:08) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дай бог удачи... Жаль "Ростов", жаль Бердыева. Они достойны лучшей судьбы. ИМХО.
Регистрация: 6.12.2014
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