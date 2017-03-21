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Роман Асхабадзе: клубы будут всегда недовольны календарем

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе поделился своим видением проблемы составления календаря российского чемпионата.

"Телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении составления календаря. Болельщикам клубов, которые претендуют на попадание в Лигу чемпионов хотелось бы смотреть футбол в то время, которое для них более удобно. Другое дело, что лига не может угодить каждому клубу, всегда кто-то будет недоволен. Каждая команда лоббирует свои интересы", - цитирует Асхабадзе "Спорт FМ".
Теги: Асхабадзе
Вчера, 22:40
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