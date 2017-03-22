"Амкар" начинает подготовку к матчу с "Тереком"

Сегодня футболисты "Амкара" соберутся в Перми и начнут подготовку к матчу 21-го тура чемпионата России с грозненским "Тереком".Защитники Петар Занев и Секу Конде, вызванные в национальные сборные своих стран, присоединятся к пермской команде на следующей неделе.Вечером футболисты проведут первое после паузы тренировочное занятие на стадионе "Звезда", а с завтрашнего дня будут тренироваться в Перми в двухразовом режиме.Нападающий "Амкара" Алексей Гасилин, получивший небольшое повреждение в матче с "Томью", будет тренироваться по индивидуальной программе. По прогнозам медиков, ориентировочно через неделю он присоединится к занятиям в общей группе.