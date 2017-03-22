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Игорь Лебедев: порой я сам удивляюсь некоторым выходкам фанатов во время матчей
Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев рассказал, для чего нужно ужесточать ответственность для болельщиков за нарушение поведения на матчах.
«Мы надеемся, что это поспособствует наведению порядка в преддверии чемпионата мира и Кубка конфедераций. Я всегда во всех вопросах выступаю на стороне фанатов, тем более что являюсь их представителем в исполкоме РФС. Но порой я сам удивляюсь некоторым выходкам фанатов во время футбольных матчей, которые вредят не только общественному порядку. Штрафы, наказания в виде отмены результата, игры без болельщиков – всё это вредит клубу за который они болеют.
Для того чтобы фанаты это поняли, должно пройти время, должно вырасти новое поколение болельщиков с «культурой боления». В Советском Союзе не было фанатских объединений, люди приходили на футбольный матч, болели за свою команду и уходили. Вся Европа прошла через эту болезнь. Мы немного опаздываем, но надеемся, что у нас будет всё хорошо", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
«Мы надеемся, что это поспособствует наведению порядка в преддверии чемпионата мира и Кубка конфедераций. Я всегда во всех вопросах выступаю на стороне фанатов, тем более что являюсь их представителем в исполкоме РФС. Но порой я сам удивляюсь некоторым выходкам фанатов во время футбольных матчей, которые вредят не только общественному порядку. Штрафы, наказания в виде отмены результата, игры без болельщиков – всё это вредит клубу за который они болеют.
Для того чтобы фанаты это поняли, должно пройти время, должно вырасти новое поколение болельщиков с «культурой боления». В Советском Союзе не было фанатских объединений, люди приходили на футбольный матч, болели за свою команду и уходили. Вся Европа прошла через эту болезнь. Мы немного опаздываем, но надеемся, что у нас будет всё хорошо", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
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