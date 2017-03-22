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Игорь Лебедев: порой я сам удивляюсь некоторым выходкам фанатов во время матчей

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев рассказал, для чего нужно ужесточать ответственность для болельщиков за нарушение поведения на матчах.

«Мы надеемся, что это поспособствует наведению порядка в преддверии чемпионата мира и Кубка конфедераций. Я всегда во всех вопросах выступаю на стороне фанатов, тем более что являюсь их представителем в исполкоме РФС. Но порой я сам удивляюсь некоторым выходкам фанатов во время футбольных матчей, которые вредят не только общественному порядку. Штрафы, наказания в виде отмены результата, игры без болельщиков – всё это вредит клубу за который они болеют.

Для того чтобы фанаты это поняли, должно пройти время, должно вырасти новое поколение болельщиков с «культурой боления». В Советском Союзе не было фанатских объединений, люди приходили на футбольный матч, болели за свою команду и уходили. Вся Европа прошла через эту болезнь. Мы немного опаздываем, но надеемся, что у нас будет всё хорошо", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев
Сегодня, 17:29
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№3 Написал: Прастой как (Сегодня, 18:08) #
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И это фаны двух столиц. В провинции такого нет,но может только кричалки матом
Регистрация: 6.03.2017
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:40) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ: ПОРОЙ Я САМ УДИВЛЯЮСЬ НЕКОТОРЫМ ВЫХОДКАМ ФАНАТОВ

А уж как мы порой удивляемся перлам автора удивления!
Да и Европа, кстати, тоже!


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Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: D-link (Сегодня, 17:35) #
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online

Идиет. Вся Европа, гриш, прошла? Далеко ушла?! Англия ушла? А Марсель разносили духи?! Штрафы ваши - банальные поборы, вот что такого в банере про девок?! Лучше б тебя оштрафовали


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
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