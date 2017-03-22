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СМИ: лидеры "Рубина" хотят, чтобы Лестьенна и Сонга отправили в дубль
Лидеры "Рубина" вратарь Сергей Рыжиков, защитник Олег Кузьмин и полузащитник Гёкдениз Карадениз намерены добиться перевода хавбеков Максима Лестьенна и Алекса Сонга в дубль.
Сообщается, что после первого поражения в 2017 году в Екатеринбурге от "Урала", обстановка в "Рубине" накалилась ещё больше. Лидеры раздевалки Сергей Рыжиков, Гёкдениз Карадениз и Олег Кузьмин сегодня устроили разбор полётов и отчитывали двух летних новичков: Максима Лестьенна и Алекса Сонга. Главный тренер команды Хави Грасия даже был вынужден отменить утреннюю тренировку. Жёсткий разговор на повышенных тонах ветеранов команды с дорогостоящими резервистами продлился почти два часа. В числе тех, кто высказывал обвинения в адрес звёзд скамейки были и Руслан Камболов, Тарас Бурлак и даже скромный Эльмир Набиуллин, хотя на самом разговоре за закрытыми от тренеров и персонала дверями были и другие футболисты команды. Ветераны подняли вопрос о переводе камерунца и бельгийца в дубль в качестве воспитательной меры, если легионеры не возьмутся за голову. В клубе целый ряд людей неофициально подтвердили нам этот факт, утверждает "Бизнес-Online".
Разговор закончился тем, что расслабившимся легионерам сделали последнее предупреждение, и если Лестьенн с Сонгом не поменяют своего отношения к делу, то будут переведены в молодёжную команду.
Сообщается, что после первого поражения в 2017 году в Екатеринбурге от "Урала", обстановка в "Рубине" накалилась ещё больше. Лидеры раздевалки Сергей Рыжиков, Гёкдениз Карадениз и Олег Кузьмин сегодня устроили разбор полётов и отчитывали двух летних новичков: Максима Лестьенна и Алекса Сонга. Главный тренер команды Хави Грасия даже был вынужден отменить утреннюю тренировку. Жёсткий разговор на повышенных тонах ветеранов команды с дорогостоящими резервистами продлился почти два часа. В числе тех, кто высказывал обвинения в адрес звёзд скамейки были и Руслан Камболов, Тарас Бурлак и даже скромный Эльмир Набиуллин, хотя на самом разговоре за закрытыми от тренеров и персонала дверями были и другие футболисты команды. Ветераны подняли вопрос о переводе камерунца и бельгийца в дубль в качестве воспитательной меры, если легионеры не возьмутся за голову. В клубе целый ряд людей неофициально подтвердили нам этот факт, утверждает "Бизнес-Online".
Разговор закончился тем, что расслабившимся легионерам сделали последнее предупреждение, и если Лестьенн с Сонгом не поменяют своего отношения к делу, то будут переведены в молодёжную команду.
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