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СМИ: лидеры "Рубина" хотят, чтобы Лестьенна и Сонга отправили в дубль

Лидеры "Рубина" вратарь Сергей Рыжиков, защитник Олег Кузьмин и полузащитник Гёкдениз Карадениз намерены добиться перевода хавбеков Максима Лестьенна и Алекса Сонга в дубль.

Сообщается, что после первого поражения в 2017 году в Екатеринбурге от "Урала", обстановка в "Рубине" накалилась ещё больше. Лидеры раздевалки Сергей Рыжиков, Гёкдениз Карадениз и Олег Кузьмин сегодня устроили разбор полётов и отчитывали двух летних новичков: Максима Лестьенна и Алекса Сонга. Главный тренер команды Хави Грасия даже был вынужден отменить утреннюю тренировку. Жёсткий разговор на повышенных тонах ветеранов команды с дорогостоящими резервистами продлился почти два часа. В числе тех, кто высказывал обвинения в адрес звёзд скамейки были и Руслан Камболов, Тарас Бурлак и даже скромный Эльмир Набиуллин, хотя на самом разговоре за закрытыми от тренеров и персонала дверями были и другие футболисты команды. Ветераны подняли вопрос о переводе камерунца и бельгийца в дубль в качестве воспитательной меры, если легионеры не возьмутся за голову. В клубе целый ряд людей неофициально подтвердили нам этот факт, утверждает "Бизнес-Online".

Разговор закончился тем, что расслабившимся легионерам сделали последнее предупреждение, и если Лестьенн с Сонгом не поменяют своего отношения к делу, то будут переведены в молодёжную команду.
Теги: Сонг Рубин Лестьенн
Сегодня, 17:43
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№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:25) #
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online

Классическое начало конца любого коллектива - как только игрочишки ставят себя выше всего.

Плеть, палки, удары стулом по горбу - более мировая цивилизация не выдумала ничего иного.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Такая обстановка в Рубине поможет Зениту в следующем туре...


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№4 Написал: Buiser812 (Сегодня, 18:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как это так, без тренера и руководство что-то предъявлять своим же одноклубникам...
Разлад в команде


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№3 Написал: D-link (Сегодня, 17:58) #
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online

Сонга Гинеру продайте. Он дохлых негров собирает


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
опять хвост пытается руководить собакой... хорошим это не кончится.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Понятно почему нет результата.Когда в команде срач не до игры и футбола.Видимо репутации и веса у тренера просто нет,если подобное идет.Напоминает истерику Деньгисова и ко в свое время.Приятно что в числе игроков не назван Макс.Респект ему,не футболиста дело ставить ультиматумы.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
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