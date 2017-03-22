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Валерий Непомнящий: у ЦСКА одно крыло атаки сильней другого - не хватает там Романа Еременко (1)
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Валерий Непомнящий: у ЦСКА одно крыло атаки сильней другого - не хватает там Романа Еременко
Экс-главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий оценил выступление ЦСКА в весенней части сезона.
"ЦСКА не пропустил ни одного мяча весной, что, конечно, говорит в пользу новой схемы с тремя центральными защитниками. Хотя у ЦСКА пока неясно с левым флангом. Если справа Марио Фернандес — то, что нужно, то слева, как мне кажется, у армейцев не все получается. Есть игроки, как тот же Зоран Тошич, которые могут играть в атаку, но не будут полезны в обороне. А когда Георгий Щенников играет, может быть, не все получается впереди. Поэтому одно крыло сильней другого. Не хватает там Романа Еременко. Пока одному Дзагоеву тяжело решать те креативные задачи, которые стоят перед центральной зоной, где всегда силен ЦСКА.
Хорошо, что сейчас Алексей Ионов расстрелялся, забивает много. А Оланаре и Витиньо пока себя не проявили или не вышли на новый уровень. Если решить эти проблемы, как я их вижу, то ЦСКА будет железным конкурентом для "Спартака" в чемпионской гонке. Однако впереди матчи с "Краснодаром", "Локомотивом" и "Спартаком" — эти игры будут определяющими", - цитирует Непомнящего "Спорт день за днем".
"ЦСКА не пропустил ни одного мяча весной, что, конечно, говорит в пользу новой схемы с тремя центральными защитниками. Хотя у ЦСКА пока неясно с левым флангом. Если справа Марио Фернандес — то, что нужно, то слева, как мне кажется, у армейцев не все получается. Есть игроки, как тот же Зоран Тошич, которые могут играть в атаку, но не будут полезны в обороне. А когда Георгий Щенников играет, может быть, не все получается впереди. Поэтому одно крыло сильней другого. Не хватает там Романа Еременко. Пока одному Дзагоеву тяжело решать те креативные задачи, которые стоят перед центральной зоной, где всегда силен ЦСКА.
Хорошо, что сейчас Алексей Ионов расстрелялся, забивает много. А Оланаре и Витиньо пока себя не проявили или не вышли на новый уровень. Если решить эти проблемы, как я их вижу, то ЦСКА будет железным конкурентом для "Спартака" в чемпионской гонке. Однако впереди матчи с "Краснодаром", "Локомотивом" и "Спартаком" — эти игры будут определяющими", - цитирует Непомнящего "Спорт день за днем".
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