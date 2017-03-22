Андре Виллаш-Боаш: "Зенит" и его игроки вернули мне любовь к тренерской работе

Главный тренер китайского клуба "Шанхай Теллэйс" Андре Виллаш-Боаш поделися воспоминаниями о времени, проведенном в "Зените".



"Сегодня вспоминаю время, проведенное в России, в Санкт-Петербурге и "Зените"! Удивительный город, особенный клуб с преданными игроками, которые вернули мне любовь к тренерской работе. Спасибо большое", — написал Виллаш Боаш в своем инстаграме.