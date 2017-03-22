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Андре Виллаш-Боаш: "Зенит" и его игроки вернули мне любовь к тренерской работе

Главный тренер китайского клуба "Шанхай Теллэйс" Андре Виллаш-Боаш поделися воспоминаниями о времени, проведенном в "Зените".

"Сегодня вспоминаю время, проведенное в России, в Санкт-Петербурге и "Зените"! Удивительный город, особенный клуб с преданными игроками, которые вернули мне любовь к тренерской работе. Спасибо большое", — написал Виллаш Боаш в своем инстаграме.
Теги: Виллаш-Боаш Зенит
Сегодня, 20:44
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7
(2)
№7 Написал: vlees^^ (Сегодня, 21:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
7 лямов евро вернули любовь к футболу,в Китае наверно вообще сейчас весь светится от любви к футболу.бгг
Регистрация: 15.03.2017
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
за никуя такое баблище получал..

Почему за никуя? Ох и весело вас дрючили, помнишь? relaxed
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:05) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PAVEL999
поразительно ведь кто не коснется зинку всегда любовь на все времена


И правда, и говном по отъезду не поливают как некоторые. С чего бы это? Ах да, деньгами наверное купили у них подписку о неразглашении. Гы.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№4 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 21:04) #
  • +1
  •  (1)
online

поразительно ведь кто не коснется зинку всегда любовь на все времена
Регистрация: 6.02.2017
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно.. за никуя такое баблище получал.. всего-то нужно было плакать на камеру stuck_out_tongue_winking_eye

Возвращайся они тебя ждут joy


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: D-link (Сегодня, 20:57) #
  • -2
  •  (4)

Он понял. что хуже голубого говна ему в жизни уже не встретится


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:53) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
АВБ вернись я все прощу...
Регистрация: 19.03.2010
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