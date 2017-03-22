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"Локомотиву" принесли извинения за информацию про стимулирование от "Зенита"

Как сообщили в пресс-службе "Локомотива", информагентство ТАСС принесло официальные извинения клубу за распространение недостоверной информации репортером в эфире радиостанции "Спорт FM", передаёт "Спорт-Экспресс".

"Извинения приняты руководством клуба. В дальнейшем мы надеемся на плодотворное сотрудничество с агентством", – заявили в пресс-службе "железнодорожников".

Напомним, что 20 марта в эфире радиостанции представитель агентства заявил, что "Локомотив" получил финансовое вознаграждение от "Зенита" за ничью со "Спартаком" (1:1), а именно прозвучали следующие слова: "Зенит" перевел средства за матч со "Спартаком", деньги на счет игроков и тренеров "Локомотива" уже упали".
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 21:34
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(4)
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 22:20) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Запахло....принесли извинения..Правда, есть факты, обратись в органы, молча..Ляпнут не подумавши....а потом извиняются
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Dragon (Сегодня, 22:19) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ювентус»
значит договорились за победу,а ничья она и есть ничья,мимо кассы депо,у вас будет шанс заработать честные премиальные от своего клуба,нужно чпокнуть бомжеконей!
Регистрация: 28.02.2017
№1 Написал: D-link (Сегодня, 21:41) #
  • -5
  •  (13)

Лучше б по тридцатке на нос принесли smile


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
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