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Роман Широков: Аленичев намного сильнее Якина

Бывший футболист "Спартака" Роман Широков заявил, что сегодняшнее лидерство красно-белых отчасти заслуга Дмитрия Аленичева.

"Кто сильнее как тренер Якин или Аленичев? Если сравнивать применительно к "Спартаку", то я абсолютно уверен, что Аленичев намного сильнее. В сегодняшних успехах "Спартака" безусловно есть заслуга Дмитрия Анатольевича. Просто Каррера придя в команду привнёс в неё что-то своё, что дало такой положительный результат", - цитирует Широкова "Спорт FM".
Теги: Широков Якин Аленичев Каррера Спартак
Сегодня, 23:10
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:23) #
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online

Роман , каждый тренер приносит что то своё , в этом и класс тренера принести в команду то что ей не хватает, а сравнивать двух тренеров это тебе не по уровню, будешь тренером тогда поймёшь...может быть, но думаю стать тренером это не для тебя....конечно в чиновники или в больших экспертов ....лучше рассуждать и строить диаграммы за миллионы рублей как Карпин.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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