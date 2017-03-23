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Александр Головин: Акинфеева уже можно назвать легендой
Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев своими рекордами заслужил называться легендой.
"Да, я бы употребил в его отношении слово легенда. Он - лучший вратарь России, безусловно.
Достижения Акинфеева? Особо даже не разговариваем на эту тему. Всех больше волнуют командные заслуги.
Может, со стороны кажется, что он далеко от всех, а на самом деле он спокойный, всегда подскажет на тренировке. В свое время, когда я переходил из дубля в основную команду, он мне много помогал, подсказывал, чтобы я не боялся действовать, брать игру на себя", - цитирует Головина ТАСС.
"Да, я бы употребил в его отношении слово легенда. Он - лучший вратарь России, безусловно.
Достижения Акинфеева? Особо даже не разговариваем на эту тему. Всех больше волнуют командные заслуги.
Может, со стороны кажется, что он далеко от всех, а на самом деле он спокойный, всегда подскажет на тренировке. В свое время, когда я переходил из дубля в основную команду, он мне много помогал, подсказывал, чтобы я не боялся действовать, брать игру на себя", - цитирует Головина ТАСС.
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