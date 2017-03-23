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Александр Головин: Акинфеева уже можно назвать легендой

Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев своими рекордами заслужил называться легендой.

"Да, я бы употребил в его отношении слово легенда. Он - лучший вратарь России, безусловно.

Достижения Акинфеева? Особо даже не разговариваем на эту тему. Всех больше волнуют командные заслуги.

Может, со стороны кажется, что он далеко от всех, а на самом деле он спокойный, всегда подскажет на тренировке. В свое время, когда я переходил из дубля в основную команду, он мне много помогал, подсказывал, чтобы я не боялся действовать, брать игру на себя", - цитирует Головина ТАСС.
Теги: Головин Акинфеев
Сегодня, 17:45
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№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
мы все видели чемпионский сейв имени Игоря Владимировича Акинфеева!

Назвали это сейвом болельщики цска, остальные видели как мяч просто попадает во вратаря от бездарного удара игрока
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
он, конечно, знатный рукожоп smile но тем не менее, один из лучших российских вратарей и оставил свой след в истории, наряду с Яшиным, Дасаевым...

Цитата: FCD 1923
Молодец молодой армеец- до самых гланд. Какие у Акинфеева рекорды- во внутреннем прогнившем от коррупции внутреннем чемпионате?

ой, ну можно подумать, чемпионат СССР был кристально чистым и честным...и чемпионов заранее не назначали...и коррупции не было...ну-ну...
тогда и Яшин - не легенда ни разу, если следовать вашей ущербной логике...


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот так ему карьеру и засрали в свое время,когда начали придумывать что он "наследник Яшина",что он в топ-5 лучших вратарей мира чуть ли не на 1-м месте и тп.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да конечно легенда!Столько плюшек пропустить в лиге чемпионов подряд это умудриться надо!
Регистрация: 2.04.2012
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:29) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
какие награды есть у этой легенды? чтобы называть его легендой!

про купленные кубки и медальки в РПФЛ оставьте себе..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 18:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCD 1923
во внутреннем прогнившем от коррупции внутреннем чемпионате?

ну зато в пердиве всё честно ! вот и играйте там,пожизненно !


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№5 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:13) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
как ни крути, а Игорь лучшее что у нас было и есть в новой истории
Регистрация: 27.08.2008
№4 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 18:10) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
Молодец молодой армеец- до самых гланд. Какие у Акинфеева рекорды- во внутреннем прогнившем от коррупции внутреннем чемпионате?
Регистрация: 19.10.2008
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:06) #
  • +1
  •  (7)
online

Зы: и вот ещё чего: в прошлом году мы все видели чемпионский сейв имени Игоря Владимировича Акинфеева! а кто ещё из голкиперов может похвастаться подобным? Ребров? Так он только штанги умеет слюнявить. так что они потом ржавеют. Лодыркин? так этот пеночник вообще уровень вратаря ФНЛ. Джанаев? Так этот вообще чем запомнился? только голом имени Нецида спартаку на 92 минуте! Вывод - альтернативы Акинфееву нет и не будет ещё лет 100"!!!
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: D-link (Сегодня, 18:01) #
  • -7
  •  (11)

А еще рекордсменом и земляным червяком! Песчаным, точней
А лихенда - от слова "лихен"? Лишайник?


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:57) #
  • -2
  •  (10)
online

не то что можно а даже нужно. Акинфеев недавно побил последний рекорд Яшина (по числу сухих матчей). А до этого последний рекорд Дасаева. Теперь он абсолютный и непререкаемый авторитет в отечественном футболе.
Регистрация: 7.03.2016
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