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Сильванус Нимели: мне очень импонирует Промес, такой маленький, но такой живчик

18-летний либерийский нападающий "Спартака-2" Сильванус Нимели рассказал, что знал о "Спартаке" до приезда в Россию.

"Рассказать всю историю клуба, конечно же, не смогу. За "Спартаком" следил по телевизору. Мне очень импонирует Квинси Промес. Классный парень, такой маленький, но такой живчик. У него всё получается. Пару раз перекинулись несколькими словами. Квинси выходил на тренировку, а я только готовился к занятию. Помню подошёл к нему, когда он упаковывал вещи в машину. Он спросил меня, нужна ли мне какая-то помощь. Я поблагодарил и ответил, что всё нормально.

С кем ещё знаком из основной команды? Ещё не успел завести близкие знакомства с кем-то. Но регулярно пересекаемся с игроками на базе. Всё очень приветливы, постоянно улыбаются", - цитирует Нимели "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Промес
Сегодня, 18:05
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№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:12) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Продвинутый негр, интересуется не только популярными командами.

это с чего ты такой вывод то сделала?он разве сказал что слышал что-либо о клубе из бомжеграда?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Сильванус Нимели рассказал, что знал о "Спартаке" до приезда в Россию.
Продвинутый негр, интересуется не только популярными командами.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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