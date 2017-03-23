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Сильванус Нимели: мне очень импонирует Промес, такой маленький, но такой живчик
18-летний либерийский нападающий "Спартака-2" Сильванус Нимели рассказал, что знал о "Спартаке" до приезда в Россию.
"Рассказать всю историю клуба, конечно же, не смогу. За "Спартаком" следил по телевизору. Мне очень импонирует Квинси Промес. Классный парень, такой маленький, но такой живчик. У него всё получается. Пару раз перекинулись несколькими словами. Квинси выходил на тренировку, а я только готовился к занятию. Помню подошёл к нему, когда он упаковывал вещи в машину. Он спросил меня, нужна ли мне какая-то помощь. Я поблагодарил и ответил, что всё нормально.
С кем ещё знаком из основной команды? Ещё не успел завести близкие знакомства с кем-то. Но регулярно пересекаемся с игроками на базе. Всё очень приветливы, постоянно улыбаются", - цитирует Нимели "Чемпионат.сом".
"Рассказать всю историю клуба, конечно же, не смогу. За "Спартаком" следил по телевизору. Мне очень импонирует Квинси Промес. Классный парень, такой маленький, но такой живчик. У него всё получается. Пару раз перекинулись несколькими словами. Квинси выходил на тренировку, а я только готовился к занятию. Помню подошёл к нему, когда он упаковывал вещи в машину. Он спросил меня, нужна ли мне какая-то помощь. Я поблагодарил и ответил, что всё нормально.
С кем ещё знаком из основной команды? Ещё не успел завести близкие знакомства с кем-то. Но регулярно пересекаемся с игроками на базе. Всё очень приветливы, постоянно улыбаются", - цитирует Нимели "Чемпионат.сом".
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