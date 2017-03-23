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Дмитрий Селюк: гол Гафара? "Спартак", welcome!
Дмитрий Селюк, агент нападающего "Балтики" Сиримы Абдул Гафара, после победного гола своего клиента в игре 28-го тура ФНЛ в ворота "Спартака-2" (2:1) призвал клубы премьер-лиги обратить внимание на форварда из Буркина-Фасо.
"Все идет по плану. Гол Гафара говорит о правильной селекционной политике ЦСКА. Я здесь не иронизирую. Не зря армейцы сразу пригласили его на сбор. Но в итоге Виктор Гончаренко сделал ставку на местных воспитанников – Чалова, Жамалетдинова. В итоге Гафар оказался в "Балтике" у очень хорошего тренера Черевченко. Фактор наставника сыграл свою роль при выборе нами команды. В "Балтике" строится очень серьезный клуб. Думаю, скоро будет поставлена задача выйти в премьер-лигу. Сегодня Гафар смотрелся интереснее игроков красно-белых. Так что скажу следующее: "Спартак", welcome! Это я к тому, что у 18-летнего парня летом заканчивается контракт с "Балтикой". Призываю многие команды премьер-лиги к нему присмотреться, не только "Спартак". Ведь Гафара уже вызвали в первую сборную Буркина-Фасо. Так что я не исключаю, что Гафар сыграет на чемпионате мира в России", - цитирует Селюка "Спорт-Экспресс".
"Все идет по плану. Гол Гафара говорит о правильной селекционной политике ЦСКА. Я здесь не иронизирую. Не зря армейцы сразу пригласили его на сбор. Но в итоге Виктор Гончаренко сделал ставку на местных воспитанников – Чалова, Жамалетдинова. В итоге Гафар оказался в "Балтике" у очень хорошего тренера Черевченко. Фактор наставника сыграл свою роль при выборе нами команды. В "Балтике" строится очень серьезный клуб. Думаю, скоро будет поставлена задача выйти в премьер-лигу. Сегодня Гафар смотрелся интереснее игроков красно-белых. Так что скажу следующее: "Спартак", welcome! Это я к тому, что у 18-летнего парня летом заканчивается контракт с "Балтикой". Призываю многие команды премьер-лиги к нему присмотреться, не только "Спартак". Ведь Гафара уже вызвали в первую сборную Буркина-Фасо. Так что я не исключаю, что Гафар сыграет на чемпионате мира в России", - цитирует Селюка "Спорт-Экспресс".
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