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Дмитрий Селюк: гол Гафара? "Спартак", welcome!

Дмитрий Селюк, агент нападающего "Балтики" Сиримы Абдул Гафара, после победного гола своего клиента в игре 28-го тура ФНЛ в ворота "Спартака-2" (2:1) призвал клубы премьер-лиги обратить внимание на форварда из Буркина-Фасо.

"Все идет по плану. Гол Гафара говорит о правильной селекционной политике ЦСКА. Я здесь не иронизирую. Не зря армейцы сразу пригласили его на сбор. Но в итоге Виктор Гончаренко сделал ставку на местных воспитанников – Чалова, Жамалетдинова. В итоге Гафар оказался в "Балтике" у очень хорошего тренера Черевченко. Фактор наставника сыграл свою роль при выборе нами команды. В "Балтике" строится очень серьезный клуб. Думаю, скоро будет поставлена задача выйти в премьер-лигу. Сегодня Гафар смотрелся интереснее игроков красно-белых. Так что скажу следующее: "Спартак", welcome! Это я к тому, что у 18-летнего парня летом заканчивается контракт с "Балтикой". Призываю многие команды премьер-лиги к нему присмотреться, не только "Спартак". Ведь Гафара уже вызвали в первую сборную Буркина-Фасо. Так что я не исключаю, что Гафар сыграет на чемпионате мира в России", - цитирует Селюка "Спорт-Экспресс".
Теги: Гунько Спартак
Сегодня, 20:06
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(4)
№4 Написал: Toorch (Сегодня, 20:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я конечно пожелаю "Балтике" удачи, но
строится очень серьезный клуб
и последнее место в таблице плохо сочетаются. Впрочем это ж Дмитрий Селюк.
Регистрация: 14.03.2017
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 20:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
А ведь Селюк в чем-то прав...парень не плохо смотрелся..Действительно стоит клубам присмотреться..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
у него в фамилии первая буква не перепутана?)))


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: vlees^^ (Сегодня, 20:07) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy забил гол Спартаку 2 который играл в 9,достойно
Регистрация: 15.03.2017
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