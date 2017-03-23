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Игорь Албин: если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу (4)
Игорь Албин: если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу (4)
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Сергей Семак: я отношусь ко всем болельщикам уважительно
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что относиться ко всем болельщикам уважительно - это часть его работы.
"Вести себя достойно и умение быть незамеченным – это разные вещи. Умею хорошо прятаться. Я отношусь ко всем болельщикам уважительно, независимо от клубных пристрастий. Это часть моей работы, часть моей философии", – цитирует Семака "Спорт FM".
"Вести себя достойно и умение быть незамеченным – это разные вещи. Умею хорошо прятаться. Я отношусь ко всем болельщикам уважительно, независимо от клубных пристрастий. Это часть моей работы, часть моей философии", – цитирует Семака "Спорт FM".
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