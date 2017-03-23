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Сергей Семак: я отношусь ко всем болельщикам уважительно

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что относиться ко всем болельщикам уважительно - это часть его работы.

"Вести себя достойно и умение быть незамеченным – это разные вещи. Умею хорошо прятаться. Я отношусь ко всем болельщикам уважительно, независимо от клубных пристрастий. Это часть моей работы, часть моей философии", – цитирует Семака "Спорт FM".
Теги: Семак Уфа
Сегодня, 20:12
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№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 20:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да и к Семаку все более-менее адекватные болельщики(если таковые вообще существуют)) относятся уважительно..
Ну вырезанную таблицу разве что могут припомнить)


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
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