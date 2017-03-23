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Дмитрий Тарасов: меня не взяли в плавание, и в моей жизни остался только футбол

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов сообщил, что в детстве занимался плаванием, но после одного инцидента тренер попросил его маму больше не проводить сына в бассейн.

"В 6-7 лет, параллельно с занятиями футболом, я ходил заниматься в секцию по плаванию. Сначала плавал в лягушатнике, а потом в какой-то момент тренер решил перевести меня в большой бассейн. Когда я плыл в нём в первый раз, из-под меня вылетел спасательный круг, и я начинал тонуть. Тренер тогда меня вытащил, но маме сказал, чтобы она меня больше не приводила. Так меня не взяли в плавание, и в моей жизни остался только футбол", - цитирует Тарасова "Чемпионат.сом".
Теги: Тарасов
Сегодня, 21:01
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