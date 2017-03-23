Александр Самедов: если честно, непонятно отношение со стороны болельщиков "Локомотива"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал приём, который устроили ему болельщики "Локомотива" на недавнем матче между командами.– Вообще не обращал на это внимания. Хотят скандировать оскорбления – их право. Но вообще мне, если честно, непонятно такое отношение... Я восемь лет верой и правдой служил этому клубу.