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Александр Самедов: если честно, непонятно отношение со стороны болельщиков "Локомотива"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал приём, который устроили ему болельщики "Локомотива" на недавнем матче между командами.

– Ожидали, что болельщики "Локо" встретят вас, мягко говоря, не очень тепло?

– Вообще не обращал на это внимания. Хотят скандировать оскорбления – их право. Но вообще мне, если честно, непонятно такое отношение... Я восемь лет верой и правдой служил этому клубу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Самедов Локомотив Спартак
Сегодня, 21:19
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