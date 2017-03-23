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Игорь Албин: если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу (4)
Игорь Албин: если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу (4)
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Сергей Корниленко тренировался в общей группе "Крыльев Советов"
После матча с "Ростовом" футболисты "Крыльев Советов" получили три выходных дня и сегодня собралась на клубной базе, информирует официальный сайт волжан.
Самарцы начали подготовку к игре с московским ЦСКА. Тренировочное занятие прошло на натуральном поле и длилось более часа. В тренировке приняли участие все игроки, кроме футболистов, находящихся в расположении своих национальных сборных, а также Сергея Ткачева и Александра Глеба, которые восстанавливаются после травм. В общую группу вернулся белорусский форвард нашей команды Сергей Корниленко, который из-за повреждения не принимал участие в первых трех играх после возобновления чемпионата.
Самарцы начали подготовку к игре с московским ЦСКА. Тренировочное занятие прошло на натуральном поле и длилось более часа. В тренировке приняли участие все игроки, кроме футболистов, находящихся в расположении своих национальных сборных, а также Сергея Ткачева и Александра Глеба, которые восстанавливаются после травм. В общую группу вернулся белорусский форвард нашей команды Сергей Корниленко, который из-за повреждения не принимал участие в первых трех играх после возобновления чемпионата.
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