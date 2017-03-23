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Александру Бурчану: уровень чемпионата России высокий, можно сравнить с турецким

Полузащитник тульского "Арсенала" Александру Бурчану отметил, что его команде в 21-м туре РФПЛ предстоит сложный матч с "Томью".

"Уровень чемпионата достаточно высокий, можно сравнить с чемпионатом Турции, но чтобы сформировать более обстоятельное мнение, мне надо сыграть хотя бы половину чемпионата. Матч с "Томью"? Он более сложный, чем тот, что мы сыграли в Санкт-Петербурге. Мы фавориты, играем дома, и мы не можем себе позволить допустить осечку. Я думаю, что если мы не сможем набрать три очка, то шанс, чтобы выполнить задачу, усложнится", - цитирует Бурчану "Тульская служба новостей".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 21:54
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№2 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 23:11) #
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Дожили бля
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 23:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
В Турции- азартнее играют. Тут согласен.
Но уровень конечно выше в России.
Да и азарта стало прибавляться, многие команды глядя на пример Ростова стали
тоже ИГРАТЬ,а не водить обезьяну...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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