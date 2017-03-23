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Мусса Думбия: "Арсенал" может решить задачу и остаться в премьер-лиге

Полузащитник тульского "Арсенала" Мусса Думбия, который перебрался в команду на правах аренды из "Ростова" прошлой зимой, считает, что клуб может остаться в РФПЛ.

"До прихода в "Арсенал" я следил за командой. Здесь много талантливых и способных футболистов. Моё мнение, что при наличии такого состава команда не должна спуститься ниже. Сейчас конкуренция в атаке возросла. Мне кажется, если всё пойдёт таким образом, то мы сможем решить задачу и остаться в премьер-лиге", — цитирует Думбия "Тульская служба новостей".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 22:01
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:25) #
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Ну а чё нет то?
Регистрация: 7.03.2016
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