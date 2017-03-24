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Юрий Сёмин: надеемся, что Чорлука и Денисов будут готовы к матчам с "Уфы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о том, как проходит тренировка столичной команды без игроков национальных сборных.

– Пока многие футболисты находятся в расположении своих сборных, мы проводим тренировки на запасном поле нашего стадиона. В ближайшие дни мы проведем товарищескую игру с молодежной командой. Эта игра дает нам возможность ближе познакомиться с нашими молодыми игроками, а для них, наверняка, этот матч будет хорошим стимулом себя проявить. Важно, что такие игры с "молодежкой" всегда проходят в напряженной борьбе – это то, что нам нужно. Совместим приятное с полезным, одним словом.

– Несколько молодых игроков вновь привлечены к занятиям.

– Это обычная для нас практика. Они помогают нам количественно, а также получают возможность «протестировать» себя рядом с футболистами основного состава.

– Какая ситуация с травмированными Чорлукой и Денисовым?

– Надеемся, что и Ведран, и Виталий будут готовы к матчам с "Уфой". Другое дело, что большой период они не будут тренироваться. Посмотрим, что скажут доктора.

ФК "Локомотив"
Теги: Семин Чорлука Денисов Локомотив
Сегодня, 16:25
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